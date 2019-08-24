Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 24.08.2019 20:48
  • Son Güncelleme: 24.08.2019 21:35

- | CANLI

, 'in 2. haftasında 'e konuk oluyor. 21.46'da başlayacak ve Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya dair tüm detayları takvim.com.tr'de bulabilirsiniz. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Medipol Başakşehir - Fenerbahçe | CANLI

'de 2. hafta mücadelesinde açılış haftasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup eden , Okan Buruk yönetiminde çıktığı ilk lig maçında Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilen 'e konuk oluyor. 21.46'da başlayacak ve Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu.

Fenerbahçe: Altay, Ozan Tufan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriqi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın konuk olacağı Medipol Başakşehir'i deplasmanda yenmekte oldukça zorlanıyor. Sarı-lacivertliler, rakibiyle deplasmanda yaptığı 11 lig maçından sadece 2'sini kazanabildi. Deplasmandaki 8 müsabakayı yitiren sarı-lacivertliler, birinde ise berabere kaldı. Rakibiyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 6, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ise 5 maça çıkan sarı-lacivertliler fileleri 10 kez havalandırdı, kalesinde 18 gole engel olamadı. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında deplasman galibiyetlerini 2010-2011 sezonunda 1-0, 2017-2018 sezonunda da 2-0'lık skorlarla aldı.

LİGDE 23. RANDEVU
Fenerbahçe ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 23. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 22 müsabakada Fenerbahçe 10, Medipol Başakşehir 9 galibiyet aldı, 3 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 29 golüne, turuncu-lacivertliler 26 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 'de yapılan maç 0-0 tamamlandı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ikinci devre oynanan maçta ise ev sahibi ekip 2-1 galip geldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriMedipol Başakşehir - Fenerbahçe | CANLI
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri