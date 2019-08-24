Bolu’da puanlar kardeş payı

TFF 1. Lig'de 2. haftanın açılış maçında Boluspor sahasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Demirspor puanını 4 yaptı. Bolu ise ilk puanını aldı.
DEMİR'DE İKİ SAKATLIK
Adana Demirspor'da Boluspor karşısında Hamidou Traore ile Jakub Kosecki sakatlıkları sebebiyle maçı yarıda bıraktı. İki futbolcunun sakatlanması moralleri bozdu.
DEMİR'DE İKİ SAKATLIK
Adana Demirspor'da Boluspor karşısında Hamidou Traore ile Jakub Kosecki sakatlıkları sebebiyle maçı yarıda bıraktı. İki futbolcunun sakatlanması moralleri bozdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.