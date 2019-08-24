Bolu’da puanlar kardeş payı 1. Lig’de 2. haftanın açılış maçında Boluspor ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla 2. hafta sonunda Demirspor 4 puana yükselirken, Bolu ilk puanını elde etmiş oldu.

TFF 1. Lig'de 2. haftanın açılış maçında Boluspor sahasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Demirspor puanını 4 yaptı. Bolu ise ilk puanını aldı.



DEMİR'DE İKİ SAKATLIK

Adana Demirspor'da Boluspor karşısında Hamidou Traore ile Jakub Kosecki sakatlıkları sebebiyle maçı yarıda bıraktı. İki futbolcunun sakatlanması moralleri bozdu. TÜM MANŞETLER