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Bolu’da puanlar kardeş payı

1. Lig’de 2. haftanın açılış maçında Boluspor ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla 2. hafta sonunda Demirspor 4 puana yükselirken, Bolu ilk puanını elde etmiş oldu.

Bolu’da puanlar kardeş payı
TFF 1. Lig'de 2. haftanın açılış maçında Boluspor sahasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Demirspor puanını 4 yaptı. Bolu ise ilk puanını aldı.

DEMİR'DE İKİ SAKATLIK
Adana Demirspor'da Boluspor karşısında Hamidou Traore ile Jakub Kosecki sakatlıkları sebebiyle maçı yarıda bıraktı. İki futbolcunun sakatlanması moralleri bozdu.

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