Beşiktaş'ta Gonalons sesleri

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta rota bu kez de İtalya'ya döndü... Siyah-Beyazlılar, Roma formasını giyen Maxime Gonalos'a kancayı attı.
2 YIL SÖZLEŞMESİ VAR
Performansı yeterli olmayan Medel'i takımdan göndermeyi düşünen yönetim, hem ön libero hem de stoper oynayan Gonalons için Roma ile temasa geçti. 2021'e kadar sözleşmesi olan Fransız futbolcunun 1 yıllığına kiralanması planlanıyor.
7 KEZ MİLLİ OLDU
Ancak Fransız basınına göre Rennes de Gonalons'la çok yakından ilgileniyor. Geçen sezonu La Liga ekibi Sevilla'da kiralık geçiren 30 yaşındaki futbolcu 7 kez Fransa Milli Takımı formasını da giydi. Gonalons geçen sezon 13 resmi maçta oynarken 1 gol attı.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN KARTAL'A YAKIN TAKİP
Maxime Gonalons, 2016-17 sezonunda Lyon formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a karşı forma giymişti.
2 YIL SÖZLEŞMESİ VAR
Performansı yeterli olmayan Medel'i takımdan göndermeyi düşünen yönetim, hem ön libero hem de stoper oynayan Gonalons için Roma ile temasa geçti. 2021'e kadar sözleşmesi olan Fransız futbolcunun 1 yıllığına kiralanması planlanıyor.
7 KEZ MİLLİ OLDU
Ancak Fransız basınına göre Rennes de Gonalons'la çok yakından ilgileniyor. Geçen sezonu La Liga ekibi Sevilla'da kiralık geçiren 30 yaşındaki futbolcu 7 kez Fransa Milli Takımı formasını da giydi. Gonalons geçen sezon 13 resmi maçta oynarken 1 gol attı.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN KARTAL'A YAKIN TAKİP
Maxime Gonalons, 2016-17 sezonunda Lyon formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a karşı forma giymişti.
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