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Beşiktaş'ta Maxime ​Gonalons sesleri

Takımdan gönderilmesi gündemde olan Medel’in yerine Gonalons’u düşünen Beşiktaş, İtalyan kulübüyle temasa geçti. 30 yaşındaki yıldız oyuncuyla Rennes’in de yakından ilgilendiği ifade edildi.

Beşiktaş'ta Gonalons sesleri
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta rota bu kez de İtalya'ya döndü... Siyah-Beyazlılar, Roma formasını giyen Maxime Gonalos'a kancayı attı.

2 YIL SÖZLEŞMESİ VAR
Performansı yeterli olmayan Medel'i takımdan göndermeyi düşünen yönetim, hem ön libero hem de stoper oynayan Gonalons için Roma ile temasa geçti. 2021'e kadar sözleşmesi olan Fransız futbolcunun 1 yıllığına kiralanması planlanıyor.

7 KEZ MİLLİ OLDU
Ancak Fransız basınına göre Rennes de Gonalons'la çok yakından ilgileniyor. Geçen sezonu La Liga ekibi Sevilla'da kiralık geçiren 30 yaşındaki futbolcu 7 kez Fransa Milli Takımı formasını da giydi. Gonalons geçen sezon 13 resmi maçta oynarken 1 gol attı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN KARTAL'A YAKIN TAKİP
Maxime ​Gonalons, 2016-17 sezonunda Lyon formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a karşı forma giymişti.

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