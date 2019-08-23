Trabzonspor'da Novak yine döktürdü

Yaptığı skor katkıları ile dikkat çeken Trabzonspor'un sol beki Filip Novak, dünkü AEK Atina maçında Caleb Ekuban'ın attığı ilk golde asisti yapan isimdi. Ayrıca ilk yarıda bir penaltı kazandırdı. Çek sol bek, hücuma verdiği katkının yanı sıra savunmadaki görevlerini de kusursuz bir biçimde yerine getirerek sahanın en iyilerinden oldu.Performansı her zamanki gibi taraftarlardan tam not aldı. Filip Novak, Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile Trabzon'da oynanan maçta şık bir golle ağları sarsmıştı.
- Spor
- 23.08.2019
- Gazete
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