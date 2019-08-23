Topal haftaya aslan olacak (Yurttan dünyadan spor gündemi)

F.Bahçe ile sözleşmesini fesheden Mehmet Topal'ın G.Saray'a dönüşüne çok az kaldı. Sarı-Kırmızılı yönetim ön anlaşma yaptığı tecrübeli yıldızın transferini şu an bekletiyor.
TEPKİYE ÖNLEM!
Şu an tamamen Falcao'ya konsantre durumda olan yönetim, olası taraftar tepkisini de hesaba katarak, Kolombiyalı yıldızın imzasından sonra Topal'ı açıklayacak.
OZORNWAFOR RESMEN ALMERİA'DA
G.SARAY'DAN 1 yıllığına İspanya 2. Lig ekpilerinden Almeria'ya kiralanan Ozornwafor, yeni takımına imzayı attı. Formayı sırtına geçirdi.
MİTROGLOU: SİZİ UNUTMAYACAĞIM
KOSTAS Mitroglou Twitter'dan duygusal bir mesaj yazdı... Yunan golcü, "Geçen sezonki dublede katkımın olması benim için bir onurdur. İnanılmaz desteğiniz için çok teşekkür ediyorum, asla unutmayacağım" dedi.
TÜM GÖZLER DIAGNE'DE
FALCAO transferinin rötar yapması sonrası Konya maçı öncesi tüm gözler Mbaye Diagne'ye çevrildi. Senegalli yıldızın dünkü idmanda gösterdiği performans teknik heyeti mutlu etti.
BARBEE BELLONA'DA
BELLONA Kayseri Basketbol, forvet hattına Barbee'yi transfer etti. 25 yaşındaki ve 1.78 cm boyundaki Barbee ile anlaşmaya varan Bellona Kayseri yeni transfere başa dileğinde bulundu.
BOLUSPOR-AD.DEMİR
TFF Ligi'nde TFF 1. Lig'de 2. haftanın heyecanı bugün oynanacak Boluspor- Adana Demirspor maçıyla başlayacak. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak zorlu maç saat 20.00'de başlayacak.
FİLERE RAKİP YUNANİSTAN
KADINLAR Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan, bugün yapılacak maçlarla başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Ankara'da saat 20.00'de Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.
GANALI AGOGO ÖLDÜ
GANALI eski milli futbolculardan Junior Agogo, 40 yaşında hayata veda etti. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Agogo'nun, Londra'daki bir hastanede vefat ettiği belirtildi.
TRABZONSPOR'UN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
TRABZONSPOR, AEK'yı 3-1 yenerek yenilmezlik serisini 15 resmi maça taşıdı. Son olarak Türkiye Kupası'nda 26 Şubat'ta Ümraniye'ye mağlup olan Fırtına, ardından oynadığı 15 resmi maça 10 galibiyet, 5 de beraberlik elde etti.
BEŞİKTAŞ SİFTAH PEŞİNDE
LİGİN ilk haftasına Sivas yenilgisiyle başlayan Beşiktaş 2. haftanın açılış maçında Göztepe'yi ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçı Ali Palabıyık yönetecek.
TEPKİYE ÖNLEM!
Şu an tamamen Falcao'ya konsantre durumda olan yönetim, olası taraftar tepkisini de hesaba katarak, Kolombiyalı yıldızın imzasından sonra Topal'ı açıklayacak.
OZORNWAFOR RESMEN ALMERİA'DA
G.SARAY'DAN 1 yıllığına İspanya 2. Lig ekpilerinden Almeria'ya kiralanan Ozornwafor, yeni takımına imzayı attı. Formayı sırtına geçirdi.
MİTROGLOU: SİZİ UNUTMAYACAĞIM
KOSTAS Mitroglou Twitter'dan duygusal bir mesaj yazdı... Yunan golcü, "Geçen sezonki dublede katkımın olması benim için bir onurdur. İnanılmaz desteğiniz için çok teşekkür ediyorum, asla unutmayacağım" dedi.
TÜM GÖZLER DIAGNE'DE
FALCAO transferinin rötar yapması sonrası Konya maçı öncesi tüm gözler Mbaye Diagne'ye çevrildi. Senegalli yıldızın dünkü idmanda gösterdiği performans teknik heyeti mutlu etti.
BARBEE BELLONA'DA
BELLONA Kayseri Basketbol, forvet hattına Barbee'yi transfer etti. 25 yaşındaki ve 1.78 cm boyundaki Barbee ile anlaşmaya varan Bellona Kayseri yeni transfere başa dileğinde bulundu.
BOLUSPOR-AD.DEMİR
TFF Ligi'nde TFF 1. Lig'de 2. haftanın heyecanı bugün oynanacak Boluspor- Adana Demirspor maçıyla başlayacak. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak zorlu maç saat 20.00'de başlayacak.
FİLERE RAKİP YUNANİSTAN
KADINLAR Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan, bugün yapılacak maçlarla başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Ankara'da saat 20.00'de Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.
GANALI AGOGO ÖLDÜ
GANALI eski milli futbolculardan Junior Agogo, 40 yaşında hayata veda etti. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Agogo'nun, Londra'daki bir hastanede vefat ettiği belirtildi.
TRABZONSPOR'UN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
TRABZONSPOR, AEK'yı 3-1 yenerek yenilmezlik serisini 15 resmi maça taşıdı. Son olarak Türkiye Kupası'nda 26 Şubat'ta Ümraniye'ye mağlup olan Fırtına, ardından oynadığı 15 resmi maça 10 galibiyet, 5 de beraberlik elde etti.
BEŞİKTAŞ SİFTAH PEŞİNDE
LİGİN ilk haftasına Sivas yenilgisiyle başlayan Beşiktaş 2. haftanın açılış maçında Göztepe'yi ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçı Ali Palabıyık yönetecek.
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