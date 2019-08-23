Medipol Başakşehir 3 eksikle çalıştı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi) Başakşehir yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sakatlığı bulunan Clichy ve Mahmut Tekdemir ile transfer görüşmeleri yapması için izin verilen Mevlüt Erdinç yer almadı.

Başakşehir yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sakatlığı bulunan Clichy ve Mahmut Tekdemir ile transfer görüşmeleri yapması için izin verilen Mevlüt Erdinç yer almadı. Başakşehir hazırlıklarını bugün tamamlayacak.



VOLEYBOL'DA F.BAHÇE'YE İSİM SPONSORU GELDİ

FENERBAHÇE Erkek Voleybol Takımı'nın yeni isim sponsoru HDI Sigorta oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı bir işbirliği temenni ediyoruz" dile konuştu.



​ANTALYALI DOUKARA EL İTTİFAK'LA İMZALADI

ANTALYASPOR'DA forma giyen Senegalli golcü oyuncu Souleymane Doukara, Suudi Arabistan'ın El İttifak kulübüne transfer oldu. Doukara, 2018-2019 sezonunda 26 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçında oynadı ve 10 kez gol sevinci yaşadı.





SAMANDIRA'DA YÜKSEK TEMPO

FENERBAHÇE, Medipol Başakşehir'le deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Pas ve Pres çalışması yapıldı. Antrenman sonunda bireysel çalışmalara yer verildi.



FENER ALTYAPISINA 17 TRANSFER YAPILDI

F.BAHÇE, altyapısına 17 futbolcu transfer ettiğini duyurdu. Açıklamada "Önceden tespit ettiğimiz oyuncuları tek tek altyapı kadrolarımıza katıyoruz" denildi.



ZANKA'DAN '29' MESAJI!

FB TV'ye konuşan Zanka, "29. şampiyonluğu Kadıköy'e getirmek için çok savaşacağız" dedi. Zanka, ilk maçında tribüne çağrılmasının kendisini mutlu ettiğini de sözlerine ekledi.



SAKATLANAN ISLA 4 HAFTA OYNAMAYACAK

DÜNKÜ idmanda kasığından sakatlanan ve yırtık tespit edilen Mauricio Isla'nın 4 hafta oynamayacağı bildirildi. Başakşehir maçında sağ bekte Murat oynayacak.



ERSUN YANAL TERCİH YAPACAK!

TEKNİK patron Ersun Yanal Moses'ın yokluğunda sağ kanatta Deniz ya da Ferdi'den biri arasındaki tercihi bugün yapacak.





BEKLENEN SON: AK İSTİFA ETTİ

Beşiktaş'ta beklenen sonunda oldu. Taraftarların istemediği isim olan yardımcı hocalardan Orhan Ak istifa etti. Orhan Ak istifa dilekçesinde başkanı ve hocasını zor durumda bırakmamak için görevinden ayrıldığını açıkladı.



AK'A TEŞEKKÜR EDİLDİ

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada istifanın kabul ettiği bildirilerek Orhan Ak'a yaptığı hizmetleri için teşekkür etti.



LENS& MEDEL DE GİDEBİLİR

Beşiktaş'ta Mirin'in ardından Lens ve Medel'in de gönderilmesi için yönetim çalışmalarını sürdürüyor. 2 oyuncu için yapılan teklifler yeniden masaya yatırılacak.



KARTAL'DA VİDA FORMA GİYECEK

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Vida, bugünkü Göztepe maçında forma giyecek. Tecrübeli oyuncu dün takımla birlikte antrenmana katıldı.