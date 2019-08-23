Komşu’da fırtına koptu! AEK 1-3 Trabzonspor | Maç sonucu Trabzonspor Avrupa'da gümbür gümbür... Fırtına UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında AEK’ya sahayı dar etti. Yenik duruma düşüp Sosa’yla bir de penaltı kaçırmamıza rağmen zafere ulaştık.

Trabzonspor Avrupa'da gümbür gümbür... Fırtına, UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında Yunanistan temsilcisi AEK'yı Atina'da seyircisiz oynanan mücadelede 3-1 yendi. 4. dakikada sol kanattan gelişen atakta Livaja yaptığı vuruşla AEK'yı 1-0 öne geçirdi.



SOSA PENALTIYI KAÇIRDI

Maçın 24. dakikasında Novak'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Sosa direğe nişanladı. 28'te köşe atışında yaşanan karambolde Ekuban topu ağlara gönderdi: 1-1.



EKUBAN HAT-TİRCK YAPTI...

44'te kazanılan köşe atışında Ekuban topu kafayla ağlara göndererek Trabzonspor'u 2-1 öne geçirdi. 70'te bir kez daha sahne alan Ekuban hattrick yaptı ve skoru belirledi: 3-1.



RÖVANŞ 29 AĞUSTOS'TA...

Trabzon turun rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü AEK ile sahasında karşılaşacak. Fırtına rövanşta sahasında AEK'ya 2-0 mağlup olsa dahi adını Avrupa Ligi gruplarına yazdıracak.