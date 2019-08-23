Galatasaray'da taraftar isyanda yönetim gergin Abdurrahim Albayrak'ın "Bu iş yüzde 99 bitti" açıklamasının üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen Radamel Falcao'nun gelmemesi taraftarları iyice gerdi. Yönetim, Falcao transferinin gecikmesi sonrası Konyaspor maçında protesto olmasından endişe ediyor.

Abdurrahim Albayrak'ın "Bu iş yüzde 99 bitti" açıklamasının üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen Radamel Falcao'nun gelmemesi taraftarları iyice gerdi.



BÜYÜK GERİLİM VAR

Taraftarların sosyal medyada Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'a yaptıkları sert eleştiriler Konyaspor maçı öncesinde gerilim yaratıyor. Galatasaray yönetimi, pazar günü TT Stadı'nda kendilerine yönelik protesto olmasından endişe duyuyor. Geçen sezon başında da forvet transferinin gerçekleşmemesi sonrasında yönetime yönelik çok büyük tepkiler oluşmuştu.



CENGİZ& ALBAYRAK SESSİZ KALIYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından tüm gözler Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'a çevrilmiş durumda. Ancak iki isim de Falcao konusundaki soruları yanıtsız bırakıyor.