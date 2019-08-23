Beşiktaş Göztepe maçının ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında evinde Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma 20.31'de başlayacak ve Vodafone Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Medel, Oğuzhan, Boyd, Lens, Ljajic, Güven

Göztepe: Beto, Gassama, Sanneh, Titi, Leo, Poko, Borges, Serdar, Yasin Öztekin, Deniz, Eren Derdiyok​

Karşılaşma başladığında aşağıdaki kısma tıklayarak karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

EKSİKLER VE YENİLER KADRODA

Siyah-beyazlı ekibin Douglas Pereira Dos Santos, Pedro Rebecho, Tyler Boyd, Victor Ruiz de siyah- beyazlı taraftarların önünde ilk maça çıkmak için forma bekleyecek. Sezon başı hazırlık kampında sakatlanan Loris Karius, takımla çalışmalarına başladı. Alman kaleci, Avcı'nın görev vermesi halinde Göztepe karşısında forma giyebilecek. Burak Yılmaz, Atiba ve Enzo Roco'nun sakatlıkları bulunan Beşiktaş'ta; hafta içinde sakatlanan Domagoj Vida'nın yanı sıra Ricardo Quaresma, Jermain Lens ve yeni transfer Kevin N'Koudou maç kadrosuna alındı.

51. RANDEVU

Beşiktaş ile Göztepe, Süper Lig'de 51. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 50 maçtan 25'ini Beşiktaş, 9'unu Göztepe kazandı, 16 maç da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 80-46 üstünlüğü bulunuyor.