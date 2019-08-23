Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 23.08.2019 19:32
  • Son Güncelleme: 23.08.2019 20:32

maçı | CANLI

'de 2. haftanın ilk maçında , 'yi konuk ediyor. Karşılaşma Vodafone Stadyumu'nda saat 20.31'de başladı. Göztepe maçına dair tüm detayları ve maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'de bulabilirsiniz.

Beşiktaş Göztepe maçı | CANLI

, 'in 2. haftasında evinde ile karşı karşıya geliyor. Vodafone Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 20.31'de başladı. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapıyor. Müsabaka beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Medel, Oğuzhan, Boyd, Lens, Ljajic, Güven

Göztepe: Beto, Gassama, Sanneh, Titi, Leo, Poko, Borges, Serdar, Yasin Öztekin, Deniz, Eren Derdiyok​

Aşağıdaki kısma tıklayarak karşılaşmanın canlı anlatımını takip edebilirsiniz...

EKSİKLER VE YENİLER KADRODA

Siyah-beyazlı ekibin Douglas Pereira Dos Santos, Pedro Rebecho, Tyler Boyd, Victor Ruiz de siyah- beyazlı taraftarların önünde ilk maça çıkmak için forma bekleyecek. Sezon başı hazırlık kampında sakatlanan Loris Karius, takımla çalışmalarına başladı. Alman kaleci, Avcı'nın görev vermesi halinde Göztepe karşısında forma giyebilecek. Burak Yılmaz, Atiba ve Enzo Roco'nun sakatlıkları bulunan Beşiktaş'ta; hafta içinde sakatlanan Domagoj Vida'nın yanı sıra Ricardo Quaresma, Jermain Lens ve yeni transfer Kevin N'Koudou maç kadrosuna alındı.

51. RANDEVU

Beşiktaş ile Göztepe, Süper Lig'de 51. kez karşılaşıyor. İki takım arasında geride kalan 50 maçtan 25'ini Beşiktaş, 9'unu Göztepe kazandı, 16 maç da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 80-46 üstünlüğü bulunuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş Göztepe maçı | CANLI
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri