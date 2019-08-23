4 yıllık sözleşmeye imza atan N’Koudou taraftara seslendi: Siz istediniz ben geldim

Beşiktaş'ın önceki gece Türkiye'ye getirdiği N'Koudou resmen Kartal oldu. Önce sağlık kontrolünden geçen Kamerun asıllı Fransız futbolcu ardından 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Beşiktaş forması giyen N'Koudou kartal pozu vermeyi de ihmal etmedi.
YÖNETİM BAŞARILAR DİLEDİ
Beşiktaş Kulübü ise internet sitesinden, "Tottenham'dan transfer edilen N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Oyuncumuza hoş geldin der başarılar dileriz" yorumunu yaptı.
MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM
İMZADAN sonra sosyal medya hesabından kartal pozu vererek bir mesaj da paylaşan N'Koudou, "Siz istediniz ben de geldim. Come to Beşiktaş" notunu düştü.
BONUSLARLA 2 MİLYON EURO
4 yıllık sözleşmeyi imzalayan N'Koudou yıllık 1 milyon 650 bin Euro alacak. Bonuslarla birlikte bu rakam 2 milyon Euro olacak. Tottenham'a ise 5 milyon Euro ödenecek.
ANTRENMANA KATILDI
Beşiktaş'ın yeni transferi N'Koudou takımla birlikte ilk idmanına dün akşam çıktı.
YÖNETİM BAŞARILAR DİLEDİ
Beşiktaş Kulübü ise internet sitesinden, "Tottenham'dan transfer edilen N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Oyuncumuza hoş geldin der başarılar dileriz" yorumunu yaptı.
MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM
İMZADAN sonra sosyal medya hesabından kartal pozu vererek bir mesaj da paylaşan N'Koudou, "Siz istediniz ben de geldim. Come to Beşiktaş" notunu düştü.
BONUSLARLA 2 MİLYON EURO
4 yıllık sözleşmeyi imzalayan N'Koudou yıllık 1 milyon 650 bin Euro alacak. Bonuslarla birlikte bu rakam 2 milyon Euro olacak. Tottenham'a ise 5 milyon Euro ödenecek.
ANTRENMANA KATILDI
Beşiktaş'ın yeni transferi N'Koudou takımla birlikte ilk idmanına dün akşam çıktı.
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