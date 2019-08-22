VE Trabzonspor Sturridge transferinde mutlu sona ulaştı. Trabzonspor'dan yapılan resmi açıklamada golcü oyuncu ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sturridge'in imzayı atmasının ardından Bordo-Mavili taraftarlar sanal alemde adeta kutlama yaptılar.

YILLIK MALİYETİ 3.5 MİLYON EURO

BORDO-MAVILILER İngiliz forvete her yıl için 1.5 milyon Euro ile her yıl için 2 milyon Euro imza parası verecek. Yani Sturridge'e 3 yılda toplam 10.5 milyon Euro ödeme yapılacak.​

MENAJERLİK ÜCRETİ DE VAR

BUNUN dışında yapılan transfer kapsamında, İngiliz oyuncu Sturridge'e yapılacak ödemelerin yüzde sekizi oranında menajerlik hizmet bedeli ödenecek.

TÜM ENERJİMİ VERECEĞİM

STURRİGDE imzanın ardından Başkan Ağaoğlu ile birlikte fotoğraf çektirdi. İngliz futbolcu, "Trabzonspor için tüm enerjimi vereceğim" dedi.​