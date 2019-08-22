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  • 22.08.2019 10:26
  • Son Güncelleme: 22.08.2019 10:28

Falcao ne zaman gelecek? açıklaması geldi mi?

Falcao ne zaman gelecek? taraftarının merakla beklediği dünyaca ünlü golcü ’nun açıklanması bekleniyor. Sosyal medyada taraftarların yönetime baskı yapmasının ardından çeşitli başlıklar açması heyecanını arttırıyor. Kolombiyalı futbolcunun ne zaman geleceği araştırılmaya başladı. İşte Falcao ne zaman gelecek? açıklaması geldi mi? Galatasaraylı taraftarların gözbebeği Kolombiyalı futbolcuyla çok önceden anlaşan sarı-kırmızılar, Monaco Kulübü ile de tüm pürüzleri giderdi. Galatasaray'ın gün içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Falcao'nun inin bitmesiyle ilgili resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Falcao ne zaman gelecek? KAP açıklaması geldi mi?

Falcao ne zaman gelecek? Galatasaray taraftarının transferini merakla beklediği Radamel Falcao için KAP açıklaması bekleniyor. Sosyal medyada sarı kırmızılı takımın taraftarları Falcao başlıkları altında toplanıyor. İşte Falcao ne zaman gelecek? KAP açıklaması geldi mi? Merak edilen detaylar haberimizde... Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov, yeni transferleri Benjamin Lecomte, Ruben Aguilar, Henry Onyekuru, Islam Slimani ve Wissam Ben Yedder için düzenlenen imza töreninde Galatasaray'ın uzun bir süredir peşinden koştuğu Radamel Falcao'yla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir açıklamada bulundu. Radamel Falcao García Zárate, Kolombiyalı futbolcudur. Şu anda Ligue 1 ekibi AS Monaco forması giymektedir. Kolombiya millî futbol takımının da önemli oyuncularından biridir. Falcao, 2010-11 sezonunda Porto'yla, 2011-12 sezonunda ise Atlético Madrid'le Avrupa Ligi Kupası'nı kazanmıştır.

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