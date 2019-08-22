Falcao ne zaman gelecek? Galatasaray taraftarının transferini merakla beklediği Radamel Falcao için KAP açıklaması bekleniyor. Sosyal medyada sarı kırmızılı takımın taraftarları Falcao başlıkları altında toplanıyor. İşte Falcao ne zaman gelecek? KAP açıklaması geldi mi? Merak edilen detaylar haberimizde... Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov, yeni transferleri Benjamin Lecomte, Ruben Aguilar, Henry Onyekuru, Islam Slimani ve Wissam Ben Yedder için düzenlenen imza töreninde Galatasaray'ın uzun bir süredir peşinden koştuğu Radamel Falcao'yla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir açıklamada bulundu. Radamel Falcao García Zárate, Kolombiyalı futbolcudur. Şu anda Ligue 1 ekibi AS Monaco forması giymektedir. Kolombiya millî futbol takımının da önemli oyuncularından biridir. Falcao, 2010-11 sezonunda Porto'yla, 2011-12 sezonunda ise Atlético Madrid'le Avrupa Ligi Kupası'nı kazanmıştır.