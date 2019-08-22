B EŞİKTAŞ N'Kodou'nun transferinde mutlu sona ulaştı... Uzun süredir Konoplyanka ile ilgilenen yönetim son anda N'Kodou'yu listesine alırken bu transferi bitirdi. Yönetim ilk olarak Tottenham'a Fransız oyuncu için kiralama teklifinde bulundu.

'BONSERVİSİYLE ALIN' ÖNERİSİ

ANCAK İngiliz kulübü Beşiktaş'a "N'Kodou'yu size bonservisiyle verelim" teklifi yaptı. Bu öneriden sonra Beşiktaş yeni bin teklifte bulundu.

TEKLİF KABUL EDİLDİ

TOTTENHAM'A 4 milyon euro+ 1 milyon Euro bonus olmak üzere 5 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 50 pay önerdi. Bu teklif kabul gördü.