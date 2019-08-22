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'nun bonservisini alıyor

Yönetim için önce kiralama teklifi yaptı. Ancak İngiliz kulübünün, “Size bu oyuncuyu bonservisiyle verelim”önerisi üzerine Fransız starı tapusuyla alma kararı verdi.

N’Koudou tapusuyla geldi!

B EŞİKTAŞ N'Kodou'nun inde mutlu sona ulaştı... Uzun süredir Konoplyanka ile ilgilenen yönetim son anda N'Kodou'yu listesine alırken bu transferi bitirdi. Yönetim ilk olarak Tottenham'a Fransız oyuncu için kiralama teklifinde bulundu.

'BONSERVİSİYLE ALIN' ÖNERİSİ
ANCAK İngiliz kulübü 'a "N'Kodou'yu size bonservisiyle verelim" teklifi yaptı. Bu öneriden sonra Beşiktaş yeni bin teklifte bulundu.

TEKLİF KABUL EDİLDİ
TOTTENHAM'A 4 milyon euro+ 1 milyon Euro bonus olmak üzere 5 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 50 pay önerdi. Bu teklif kabul gördü.

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