AEK - Trabzonspor | CANLI

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, AEK ile karşı karşıya geliyor. 21.00'de başlayan ve OACA Spiros Louis Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu hakemlerinden Daniel Siebert yönetiyor. Siebert'in yardımcıları Rafael Foltyn ve Jan Seidel. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth
KARŞILAŞMADAN NOTLAR
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag'ı eleyerek adını play-off turuna yazdıran bordo-mavililer, gruplara kalma yolunda ilk maçtan avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın rövanşı 29 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak ve gruplara kalan takım belli olacak. AEK, 3. eleme turunda Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı elemişti. Trabzonspor'da uzun süreli sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.
TRABZONSPOR'UN KOZU SÖRLOTH
Trabzonspor'un mücadelede gol bakımından en güvendiği isim Norveçli golcü Alexander Sörloth olacak. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag takımı ile oynanılan iki maçta 1'er gol atan, Kasımpaşa ile ligdeki ilk karşılaşmada da rakip fileleri havalandıran 23 yaşındaki golcü, 3 resmi maçta da boş geçmedi. İlk 3 maçta 3 gol atan Norveçli golcü, AEK maçında da takımı adına gol arayan isimlerin başında gelecek.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth
KARŞILAŞMADAN NOTLAR
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag'ı eleyerek adını play-off turuna yazdıran bordo-mavililer, gruplara kalma yolunda ilk maçtan avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın rövanşı 29 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak ve gruplara kalan takım belli olacak. AEK, 3. eleme turunda Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı elemişti. Trabzonspor'da uzun süreli sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.
TRABZONSPOR'UN KOZU SÖRLOTH
Trabzonspor'un mücadelede gol bakımından en güvendiği isim Norveçli golcü Alexander Sörloth olacak. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag takımı ile oynanılan iki maçta 1'er gol atan, Kasımpaşa ile ligdeki ilk karşılaşmada da rakip fileleri havalandıran 23 yaşındaki golcü, 3 resmi maçta da boş geçmedi. İlk 3 maçta 3 gol atan Norveçli golcü, AEK maçında da takımı adına gol arayan isimlerin başında gelecek.
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