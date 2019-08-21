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Pazar günü 6’da de 8’de!

, karşısında ’in kafasındaki ideal orta alan düzeniyle ilk kez boy gösterecek...

Pazar günü Nzonzi 6’da Seri de 8’de!

SEZONA Denizlispor yenilgisiyle başlayan Galatasaray pazar günü sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Terim kafasındaki ideal orta alan düzenini Konya önünde ilk kez uygulama fırsatını bulacak. Pazartesi günü takımla birlikte çalışmalara başlayan yeni transfer Steven Nzonzi'yi 11'de sahaya sürecek olan tecrübeli hoca, Fransız yıldızın takıma monte edilmesiyle Seri'yi de alışık olduğu 8 numara pozisyonuna çekecek. Belhanda bu ikiliye eşlik edecek. Tamamen iyileşen Feghouli de 11'e dönecek.

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