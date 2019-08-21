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Gitti Moses geldi Tolgay

Gazişehir maçında sakatlanan ve üst adalesinde yırtık tespit eidlen Moses 5 hafta forma g-i yemeyecek. Ancak Serdar’dan sonra ’ın da dün takımla çalışması teselli oldu.

Gitti Moses geldi Tolgay

GAZİŞEHİR maçında Nabil Dirar'ın attığı golde asisti yaparken sakatlanıp oyundan çıkan 'ın dün MR'ı çekildi.

MİLLİ ARA YARAYACAK
NIJERYALI yıldızın üst adalesinde kısmi yırtık oluştuğu ve 5 hafta dinleneceği öğrenildi. Medipol Başakşehir ve maçlarında forma giyemeyecek olan Moses'ın milli aranın ardından takıma katılması bekleniyor. Moses'dan bu üzücü haber gelirken 'in ardından 'ın da takımla çalışması teselli oldu.

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