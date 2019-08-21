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ve 'ten birisini satmak için kolları sıvadı

G.Saray transfer bütçesindeki 2.9 milyon Euro’luk açığı kapatabilmak için B planını devreye sokuyor.

Favori Yunus Plase Linnes

MBAYE Diagne'yi satmayı bir türlü başaramayan Galatasaray yönetimi bütçesindeki 2.9 milyon Euro'luk açığı kapatmak için B planını devreye soktu... Sarı-Kırmızılılar daha önce çeşitli takımlardan teklifler alan Yunus Akgün ve Martin Linnes'ten birisini satmak için kolları sıvadı. İsmi Anderlecht ve Lazio ile anılan Yunus Akgün vedaya daha yakın duruyor. Linnes'e özellikle Rusya'a talipler olsa da 1.4 milyon Euro'luk maaşı transferinin önünde büyük bir engel oluşturuyor.

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