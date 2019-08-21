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'nin Gazişehir galibiyeti buzdağının görünen kısmı!

Teknik patron , 5-0’lık zafer sonras ı “Sistem iyice oturunca, gerekli takviyeler de gelince çok daha iyi olacağız. Bu daha başlangıç” dedi. Alman Max Kruse ise "Biz çok daha iyi takımız. Potansiyelimizin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu potansiyeli açığa çıkaracağız" ifadesini kullandı.

Bu daha fragman

SÜPER Lig'e muhteşem bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de hemen herkes futboldan büyük keyif alırken, takımın şu anki durumunu yeterli görmeyenler de var. Teknik direktör Ersun Yanal, "Sistem oturunca, gerekli takviyeler de yapılınca çok daha iyi olacağız" dedi.

KRUSE DE HOCASI GİBİ DÜŞÜNÜYOR
YANAL sistemin oturmasına ve gelecek transferlere dikkat çekerken, takımın daha iyi olacağını düşünen de sadece kendisi değil. Kruse de hocasının sözlerine benzer ifadeler kullandı.

POTANSİYELİMİZ DAHA YÜKSEK
ALMAN yıldız, "Biz çok daha iyi bir takımız. Potansiyelimizin daha lüksek olduğunu düşünüyorum. Bu potansiyeli açığa çıkardığımızda ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır" diye konuştu.

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