SEZONA 5-0 gibi çok net bir galibiyetle başlayan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu fırtınası yaşandı. Gazişehir maçı sırasında ve sonrasında sanal alem sanki Emre Belözoğlu için vardı. 74 dakika oyunda kalan, takımını harika yöneten ve takımının 661 isabetli pas, yüzde 90 pas isabeti ve yüzde 76 topa sahip olma yüzledelerinde başrolü oynayan Emre'ye büyük övgü vardı.

BÜYÜK KAPTAN

Emre Belözoğlu için "İşte 39'luk delikanlı. 39 yaşında ama acaba 25 yaşındakiler onun gibi fizik gücüne sahip mi", "Emre varken Fener'e karada ölüm yok", "Seni bu takımdan gönderenler utansın", "Emre Belözoğlu sadece bir Emre Belözoğlu değildir. Tüm takımın çehresini değiştirdi", "Tek cümle: Büyük Kaptan" gibi yorumlar yapıldı.

ŞAMPİYONLUK HAVASINA SOKTU

Emre Belözoğlu, 74. dakikada sahayı alkışlarla terkederken, 25 milyonu aşkın camiayı çoktan şampiyonluk havasına sokmuştu bile.

EMRE: 4 HAFTA SONRA DAHA İYİ OLUR!

FB TV'ye bir açıklama yapan Emre Belözoğlu, "Hem takımdaki taşların yerine oturması hem de biriysel anlamda daha iyi duruma gelmem için 3-4 haftalık bir sürdece ihtiyacımız var. Daha iyi olacağız" dedi.

İŞTE SOSYAL MEDYA'DA EMRE İLE İLGİLİ BAZI YORUMLAR:

Emre geçen sezon olsaydı, Slimani'yi kral yapardı...

Emre'yi gönderen Terraneo'ya biri telefon açıp bir şeyler söylese...

Aman Emre'yi hor kullanmayalım. Her maç 70 dakika yeter...

Emre varken kimse bize pres yapamaz. Yapsa da işe yaramaz.

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