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'a ’dan iyi haber

’ın önceki günkü antrenmanında sakatlanan ’nın Göztepe ile oynanacak karşılaşmada forma giyeceği öğrenildi.

Vida’dan iyi haber

KARTAL'DA korkulan olmadı... Siyah- Beyazlı takımın önceki günkü idmanında sakatlanan ve Abdullah Avcı'nın uykularını kaçıran Vida'dan iyi haber geldi. Hırvat futbolcunun çekilen MR'ın da önemli birşeyin olmadığı ve Göztepe'ye karşı oynayacağı açıklandı. KARIUS DA FORMA GİYECEK
Vida'dan gelen bu haber sevinç yaşatırken Karius'un da tamamen düzeldiği ve Göztepe maçında oynayacağı belirlendi. Burak Yılmaz, Roco ve Atiba'nın bu hafta da forma giymeyeceği öğrenildi.

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