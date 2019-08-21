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N’koudou'yu bitirdi

Başkanı , N’Koudou’nun kiralanması için Tottenham’la ve oyuncuyla anlaştı. 24 yaşındaki yıldız birkaç gün içinde ’da olacak.

Son kartal N’koudou

BEŞİKTAŞ de gaza bastı... Transfer çalışmaları kapsamında 'ye giden Siyah- Beyazlılar'ın başkanı , süpriz bir hamle yaparak Tottenham forması giyen Kevin N'Koudou'nun kiralanması için her konuda anlaşma sağladı.

1 YILLIĞINA KİRALANACAK...
TOTTENHAM'LA yapılan görüşmelerde N'Koudou'nun 1 yıllığına kiralanması için el sıkışıldı. 24 yaşındaki oyuncu da 'a "Evet" dedi ve iş artık sadece imzaya kaldı.

BİRKAÇ GÜNE İSTANBUL'DA...
FRANSIZ kanat oyuncusunun birkaç gün içinde 'a gelmesi bekleniyor. N'Koudou geçen sezonun 2. yarısını da Monaco'da kiralık geçirmişti.

SÜRATLİ VE TEKNİK...
KARTAL'IN yeni transferi N'Koudou'nun en önemli özelliği ise sürati. Fransız yıldız ayrıca top tekniği de yüksek bir futbolcu.

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