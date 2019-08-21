BEŞİKTAŞ transferde gaza bastı... Transfer çalışmaları kapsamında İngiltere'ye giden Siyah- Beyazlılar'ın başkanı Fikret Orman, süpriz bir hamle yaparak Tottenham forması giyen Kevin N'Koudou'nun kiralanması için her konuda anlaşma sağladı.

1 YILLIĞINA KİRALANACAK...

TOTTENHAM'LA yapılan görüşmelerde N'Koudou'nun 1 yıllığına kiralanması için el sıkışıldı. 24 yaşındaki oyuncu da Kartal'a "Evet" dedi ve iş artık sadece imzaya kaldı.

BİRKAÇ GÜNE İSTANBUL'DA...

FRANSIZ kanat oyuncusunun birkaç gün içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. N'Koudou geçen sezonun 2. yarısını da Monaco'da kiralık geçirmişti.

SÜRATLİ VE TEKNİK...

KARTAL'IN yeni transferi N'Koudou'nun en önemli özelliği ise sürati. Fransız yıldız ayrıca top tekniği de yüksek bir futbolcu.