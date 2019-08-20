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yeniden satış listesinde!

İtalyan kulübü Lazio, ’le uzun bir süre ilgilenmiş ancak ’la anlaşma sağlanamamıştı. Yönetim, FFP’deki açığı kapatmak için genç yıldızın satışını yine gündeme aldı.

Yunus yeniden listede!

TRANSFER bütçesinde 2.9 milyon Euro ekside olduğu için Luyindama'yı Avrupa'da oynatamama tehlikesi yaşayan Galatasaray'da Yunus Akgün planı devreye girdi. Yönetim takımda kalmasına karar verilen genç yıldızı yeniden satış listesine koydu.

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