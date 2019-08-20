TRANSFER bütçesinde 2.9 milyon Euro ekside olduğu için Luyindama'yı Avrupa'da oynatamama tehlikesi yaşayan Galatasaray'da Yunus Akgün planı devreye girdi. Yönetim takımda kalmasına karar verilen genç yıldızı yeniden satış listesine koydu.