TRANSFER bütçesinde 2.9 milyon Euro ekside olduğu için Luyindama'yı Avrupa'da oynatamama tehlikesi yaşayan Galatasaray'da Yunus Akgün planı devreye girdi. Yönetim takımda kalmasına karar verilen genç yıldızı yeniden satış listesine koydu.
TRANSFER bütçesinde 2.9 milyon Euro ekside olduğu için Luyindama'yı Avrupa'da oynatamama tehlikesi yaşayan Galatasaray'da Yunus Akgün planı devreye girdi. Yönetim takımda kalmasına karar verilen genç yıldızı yeniden satış listesine koydu.
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