FENERBAHÇE ligin ilk haftasına müthiş bir başlangıç yaptı... Geçtiğimiz sezon ligde korkulu rüya gören ve son haftalara kadar tehlikeyi yakından hisseden Sarı-Lacivertli takım Gazişehir önünde mükemmel oynadı ve farklı bir galibiyet aldı.

YENİ İSİMLER TAM NOT ALDI

EKSİK oyuncularına rağmen oynadığı futbolla şampiyonluk sinyalleri veren Fenerbahçe'de yeni transferler tam not aldı.

BÜYÜK BİR ÜSTÜNLÜK KURDU

YANAL önetimindeki F.Bahçe daha maçın başından itibaren rakibe büyük üstünlük kurdu. Özellikle ilk devre de sergilenen baskılı futbol bu sezon bambaşka bir takım olduğunu gösterdi.