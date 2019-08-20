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Gazişehir'i 5'ledi gözlerin pasını sildi

F.Bahçe sezonun ilk maçında taraftarlarını mest etti. Oynadığı la daha şimdiden şampiyonluk sinyalleri verdi. Geçtiğimiz sezon korkulu rüya gören Kanarya eksikliklerine rağmen ilk hafta liderliğe yükselerek süper başlangıç yaptı.

Muhteşem gala

FENERBAHÇE ligin ilk haftasına müthiş bir başlangıç yaptı... Geçtiğimiz sezon ligde korkulu rüya gören ve son haftalara kadar tehlikeyi yakından hisseden Sarı-Lacivertli takım Gazişehir önünde mükemmel oynadı ve farklı bir galibiyet aldı.

YENİ İSİMLER TAM NOT ALDI
EKSİK oyuncularına rağmen oynadığı la şampiyonluk sinyalleri veren 'de yeni transferler tam not aldı.

BÜYÜK BİR ÜSTÜNLÜK KURDU
YANAL önetimindeki F.Bahçe daha maçın başından itibaren rakibe büyük üstünlük kurdu. Özellikle ilk devre de sergilenen baskılı futbol bu sezon bambaşka bir takım olduğunu gösterdi.

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