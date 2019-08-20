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'ndan müthiş dönüş

Deneyimli oyuncu, Sarı-Lacivertli forma ile ligde 1542 gün sonra ağları havalandırdı...

Emre Belözoğlu'ndan müthiş dönüş

4 yıllık aranın ardından Fenerbahçe'ye geri dönen Emre Belözoğlu, Gazişehir maçındaki futboluyla izleyenlere adeta resital sundu. Deneyimli oyuncu maçın 24. dakikasında penaltıdan rakip ağları havalandırırken, 'de 1542 gün sonra ligde gol sevinci yaşadı.

TARAFTAR BAĞRINA BASTI
Gazişehir karşısında takımına liderlik yapan deneyimli futbolcu, 74. dakikada yerini 'ye bıraktı. Sarı-Lacivertli taraftarların da yoğun ilgisiyle karşılaştı. li taraftarlar Gazişehir maçı boyunca lehine uzun süre tezahüratta bulundu. Emre tezahüratlara alkışla karşılık verdi.

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