Emre Belözoğlu'ndan müthiş dönüş

4 yıllık aranın ardından Fenerbahçe'ye geri dönen Emre Belözoğlu, Gazişehir Gaziantep maçındaki futboluyla izleyenlere adeta resital sundu. Deneyimli oyuncu maçın 24. dakikasında penaltıdan rakip ağları havalandırırken, Kadıköy'de 1542 gün sonra ligde gol sevinci yaşadı.
TARAFTAR BAĞRINA BASTI
Gazişehir karşısında takımına liderlik yapan deneyimli futbolcu, 74. dakikada yerini Tolga Ciğerci'ye bıraktı. Sarı-Lacivertli taraftarların da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fenerbahçeli taraftarlar Gazişehir maçı boyunca Emre Belözoğlu lehine uzun süre tezahüratta bulundu. Emre tezahüratlara alkışla karşılık verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.