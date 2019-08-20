YAPILAN onca görüşmeye rağmen takımda kalmaya devam eden Mbaye Diagne dün büyük heyecan yarattı. Senegalli yıldızın, uçakta çekilmiş videosunu Instagram'dan paylaşması "Suudi Arabistan'a transfer oluyor" şeklinde yorumlandı.

ÖZEL UÇAK TUTTU

Ancak taraftarların sevinci çok kısa sürdü...

Diagne'nin verilen iki günlük için izinde Antalya'ya gittiği ve tuttuğu özel uçakla İstanbul'a döndüğü ortaya çıktı.