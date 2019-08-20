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yaptığı paylaşımlarla birkez daha gündeme oturdu

dün uçakta çekilmiş görüntüsünü paylaşınca taraftarlar “Gidiyor” diye sevindi... Ancak Senegalli forvetin ’dan ’a döndüğü ortaya çıktı.

Mutluluk kısa sürdü!

YAPILAN onca görüşmeye rağmen takımda kalmaya devam eden Mbaye Diagne dün büyük heyecan yarattı. Senegalli yıldızın, uçakta çekilmiş videosunu Instagram'dan paylaşması "Suudi Arabistan'a transfer oluyor" şeklinde yorumlandı.

ÖZEL UÇAK TUTTU
Ancak taraftarların sevinci çok kısa sürdü...
Diagne'nin verilen iki günlük için izinde 'ya gittiği ve tuttuğu özel uçakla İstanbul'a döndüğü ortaya çıktı.

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