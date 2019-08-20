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'a forvete 2 aday! Ya ya Niasse

forvette yaşanan krizi gidermek için kolları sıvadı. Siyah-Beyazlı yönetim önceliği ’a vermesine rağmen aynı takımda oynayan Niasse’yi de listesine aldı. 2 oyucnudan birinin kiralanması için görüşmelere hız verildi.

Ya Cenk Tosun ya Niasse

TRANSFERDE forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş gözünü Everton'a dikti. Yönetim İngiliz ekibinde oynayan Cenk Tosun için kiralama teklifi yaptı.

SIKI TUTUYORLAR
Cenk Tosun'a Almanya'dan da teklifler olması nedeniyle işi sıkı tutan Beşiktaş Yönetimi'nin Cenk Tosun'da karşılaşılacak bir olumsuzluk durumunda aynı takımda oynayan Oumar Niasse'ye yönelmesi bekleniyor.

2 oyuncudan birinin bu hafta içinde kiralanması için çaba harcanacak. Bu arada Cenk'in de geri dönmeyi çok istemesi Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor. Niasse'nin de Siyah-Beyazlı takımdan gelecek olan öneriye sıcak bakacağı öne sürüldü.

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