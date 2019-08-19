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yönetimi, ’in hem savunma hem orta alan rotasyonunda düşündüğü tecrübeli futbolcu 'la bu hafta masaya oturmaya hazırlanıyor.

Mehmet topal bu hafta Aslan olabilir!

Transferin en hızlı takımlarından biri olan şimdi de için harekete geçiyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, 'in hem savunma hem orta alan rotasyonunda düşündüğü tecrübeli futbolcuyla bu hafta masaya oturmaya hazırlanıyor.

TERİM FAKTÖRÜ
İsmi son olarak Celta Vigo ve ile anılan Mehmet Topal'ın Fatih Terim faktörüyle Galatasaray'a geri dönebileceği ifada ediliyor.

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