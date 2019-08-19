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  • 19.08.2019 18:12
  • Son Güncelleme: 19.08.2019 18:12

hangi kanalda? FB Gazişehir maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe 2019-2020 sezonunun ilk karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bugün Gazişehir Gaziantep'i evinde ağırlayacak. Maç öncesi futbolseverler ne zaman, saat kaçta sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, FB Gazişehir Gaziantep maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair merak edilenler...

Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman?

Sarı-lacivertliler sezonun ilk karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep ile mücadele edecek. Fenerbahçe ilk maçı kazananarak sezona moralli başlamak istiyor. Sezonun ilk maçını heyecanla bekleyen Fenerbahçeli taraftarlar ise Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor.

FENERBAHÇE GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahç​e 19 Ağustos Pazartesi günü saat 20:00'de Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak.

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