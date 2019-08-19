Sarı-lacivertliler sezonun ilk karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep ile mücadele edecek. Fenerbahçe ilk maçı kazananarak sezona moralli başlamak istiyor. Sezonun ilk maçını heyecanla bekleyen Fenerbahçeli taraftarlar ise Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor.

FENERBAHÇE GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahç​e 19 Ağustos Pazartesi günü saat 20:00'de Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak.