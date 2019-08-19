DENİZLİ deplasmanında yaşanan olaylara tepki olarak öncesi gün istifa ettiğini açıklayan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş görevine geri döndü... Genç hocanın, teknik direktör Fatih Terim'le yaptığı görüşmenin ardından böyle bir karar aldığı öğrenildi. ÇOK DUYGUSAL BİR MESAJ

Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan Hasan Şaş, "Bazen zor zamanlarda ihtiyacın olan sadece şefkattir. O şefkat ki hayatını adadığın renklerden, gençliğinden, emeklerinden, hayallerinden ayrılmana izin vermez. Hiç hata yapmamış, hiç yüzün düşmemiş, hiç hayal kırıklığı yaşamamış gibi yoluna devam etmeni, birşey olmamışcasına tekrar çalışmanı sağlar o şefkat" ifadesini kullandı.

"ALLAH UTANDIRMASIN"

Şaş sözlerini, "Üzülürken üzdüğüm, kırılırken kırdığım herkesten hem özür dilerim hem teşekkür ederim. Bugün yeniden sarı kırmızı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın" diyerek tamamladı.



AİLE FOTOSU

Abdürrahim Albayrak dün bu fotoğrafı paylaştı ve altına "Biz bir aileyiz" notunu düştü. Fotoda Terim, yardımcıları ve Şükrü Hanedar da yer aldı.