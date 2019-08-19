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kaleci adayları arasında ilk sıraya aldığı için start verdi.

Volkan Babacan bir adım önde

BEŞİKTAŞ forvet ve kanat arayışlarının yanı sıra kaleci arayışlarını da aralıksız olarak sürdürüyor. Adaylar arasında yer alan Volkan Babacan, Sinan Bolat ve Ertaç Özbir arasındaki ilk tercihin Volkan Babacan olduğu öne sürüldü. Yönetim Başakşehirli file bekçisi için Başkan Göksel Gümüşdağ ile bir görüşme yapacak. Bu transferin bu hafta içinde sonuçlanması bekleniyor.

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