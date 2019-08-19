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'ta her yol 'a çıkıyor

önünde alınan farklı yenilgi yönetimi forvet ine yoğunlaştırdı. Hedefteki ilk isim . Cenk’i forvet ve sol kanatta oynaması nedeniyle tercih eden yönetim Everton’a kiralama teklifinde bulunacak.

Kartal'ın ilacı Cenk Tosun

BEŞİKTAŞ forvet ine odaklandı... Sivasspor önünde alınan sonrasında acil önlem paketi hazırlayan yönetim Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmede takıma öncelikle bir golcü kazandırılmasına karar verdi. Cenk Tosun adaylar arasında ilk sırada yer alıyor.

TERCİH EDİLDİ
CENK Tosun'un forvet dışında sol kanatta da oynayabilmesi nedeniyle tercih edildiği gelen bilgiler arasında.

EVERTON'LA GÖRÜŞME
BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman'ın Everton'un kadroda düşünmediği için İngiliz kulübüyle yarına kadar görüşme yapacağı öğrenildi.

ALMAN KULÜPLERİ DE PEŞİNDE
BAŞKAN Orman'ın Alman kulüplerinin de peşinde olduğu Cenk Tosun'u kiralama teklifi yapması beklenirken gözler bu görüşmelere çevrildi.

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