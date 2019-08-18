Süper Lig’de 3 maç daha oynanacak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

DZEKO

CİSSE

Lig'de Kasımpaşa-Trabzonspor maçı dışında bugün 3 maç daha oynanacak. Saat 19.15'te Konyaspor- Ankaragücü, 21.45'te Yeni Malatyaspor- Medipol Başakşehir ve yine 21.45'te Göztepe-Antalyaspor maçları oynanacak. Karşılaşmalar beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Roma'ya transfer olan Yıldırım Mert Çetin, kırmızı-siyahlı kulübe veda mesajı yayımladı. Genç stoper, "Gençlerbirliği'nden yeni bir macera için ayrılıyorum. Roma'da hem kulübümü hem ülkemi temsil etmenin onurunu yaşayacağım" dedi.A takımlarından Roma, Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko'nun sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. Dzeko, "Son haftalarda kulüpten kalmama yönelik güçlü bir istek olduğunu hissettim. Roma benim evim. Burada bir kupa kazanmak için her şey var" dedi.F.BAHÇE'NİN anlaşma sağladığı Arnavut asıllı Danimarkalı sol bek Rıza Durmisi'yi eski takımı R.Betis'in taraftarları hala unutamadı. Betisli taraftarlar, "Türkiye'ye gidiyor. Keşke biz alsaydık" yorumlarında bulundular.FENERBAHÇE kaptanı Emre Belözoğlu ligde ilk haftanın her zaman sürprizlere gebe olduğu söyledi. Emre, "Gazişehir önemli takviyeler yaptı. Biz işi sıkı tutup ilk haftayı hasarsız geçmek istiyoruz. Moralimiz çok iyi" dedi.F.BAHÇE'NİN kadrosuna katmak için çaba serfettiği Kjaer Sevilla'nın Espanyol ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı. Kjaer için sürpriz bir gelişmenin olabileceği ifade ediliyor.maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe dün salonda ve açık sahada 1.5 saat süren bir çalışma yaptı. Son çalışma bugün yapılacak.'ın'laiçinbir görüşme yaptığı öğrenildi.24 yaşındaki başarılı solkanat için yapılan görüşmedeönemli adımlar atılmasınarağmen olumlu sonuç çıkmadı.SivasOdyakmaz da "Beşiktaş'ınteklifini kabul etmedik" dedi.'ta Anadolu aslanı'' olarak adlandıran dünyaca ünlüköpeklerini sevdi. Orman, Meraküm Tepesi'ndeki İl Özel İdaresi İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'ni ziyaret etti.DENİZLİ yenilgisi sonrası taraftarların en çok tepki gösteridiği isim kaptan Selçuk İnan oldu... Penaltı kaçıran ve kötü bir performans gösteren tecrübeli yıldızı adeta bombardımana tutan taraftarlar, Selçuk'u 90 dakika oynatan teknik heyete de ateş püskürdü.BEN Yedder'in ardından bir forvet daha almayı planlayan Monaco, Atletico Madrid'li Nikola Kalinic'e kancayı attı. Fransız basını, Sırp futbolcuyla masaya oturulduğunu yazdı.taşı operasyonu sonrası taburcu olanTwitter'dan mesaj yayınladı. Doktoruna teşekkür eden Cezayirli yıldız, "Daha iyi döneceğim" dedi.sıraları hedefleyerek sezona başlayan iki takımın maçındadeplasmanda'umağlup etti. Konuk ekibe üç puanı 86'da'nin golü getirdi.