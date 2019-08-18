Süper Lig’de 3 maç daha oynanacak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig'de Kasımpaşa-Trabzonspor maçı dışında bugün 3 maç daha oynanacak. Saat 19.15'te Konyaspor- Ankaragücü, 21.45'te Yeni Malatyaspor- Medipol Başakşehir ve yine 21.45'te Göztepe-Antalyaspor maçları oynanacak. Karşılaşmalar beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MERT ÇETİN: BÜYÜK BİR ONUR YAŞAYACAĞIM
G.BİRLİĞİ'NDEN Roma'ya transfer olan Yıldırım Mert Çetin, kırmızı-siyahlı kulübe veda mesajı yayımladı. Genç stoper, "Gençlerbirliği'nden yeni bir macera için ayrılıyorum. Roma'da hem kulübümü hem ülkemi temsil etmenin onurunu yaşayacağım" dedi.
EDİN DZEKO ROMA İLE OLAN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI
SERIE A takımlarından Roma, Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko'nun sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. Dzeko, "Son haftalarda kulüpten kalmama yönelik güçlü bir istek olduğunu hissettim. Roma benim evim. Burada bir kupa kazanmak için her şey var" dedi.
DURMISI'YI HALA UNUTAMADILAR
F.BAHÇE'NİN anlaşma sağladığı Arnavut asıllı Danimarkalı sol bek Rıza Durmisi'yi eski takımı R.Betis'in taraftarları hala unutamadı. Betisli taraftarlar, "Türkiye'ye gidiyor. Keşke biz alsaydık" yorumlarında bulundular.
EMRE: İLK MAÇLAR TEHLİKELİDİR!
FENERBAHÇE kaptanı Emre Belözoğlu ligde ilk haftanın her zaman sürprizlere gebe olduğu söyledi. Emre, "Gazişehir önemli takviyeler yaptı. Biz işi sıkı tutup ilk haftayı hasarsız geçmek istiyoruz. Moralimiz çok iyi" dedi.
KJAER MAÇ KADROSUNA ALINMADI!
F.BAHÇE'NİN kadrosuna katmak için çaba serfettiği Kjaer Sevilla'nın Espanyol ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı. Kjaer için sürpriz bir gelişmenin olabileceği ifade ediliyor.
ÖNCE SALONDA SONRA SAHADA
GAZİŞEHİR maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe dün salonda ve açık sahada 1.5 saat süren bir çalışma yaptı. Son çalışma bugün yapılacak.
SİVAS'TAN RET YANITI
BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman'ın Sivas Başkanı Mecnun Odyakmaz'la Emre Kılınç için bir görüşme yaptığı öğrenildi. 24 yaşındaki başarılı sol kanat için yapılan görüşmede önemli adımlar atılmasına rağmen olumlu sonuç çıkmadı. Sivas Başkanı Mecnun Odyakmaz da "Beşiktaş'ın teklifini kabul etmedik" dedi.
ORMAN'IN KANGAL AŞKI
FİKRET Orman, Sivas'ta Anadolu aslanı'' olarak adlandıran dünyaca ünlü Kangal köpeklerini sevdi. Orman, Meraküm Tepesi'ndeki İl Özel İdaresi İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'ni ziyaret etti.
SELÇUK İNAN'A BÜYÜK TEPKİ
DENİZLİ yenilgisi sonrası taraftarların en çok tepki gösteridiği isim kaptan Selçuk İnan oldu... Penaltı kaçıran ve kötü bir performans gösteren tecrübeli yıldızı adeta bombardımana tutan taraftarlar, Selçuk'u 90 dakika oynatan teknik heyete de ateş püskürdü.
MONACO'DA KALİNİC SESLERİ
BEN Yedder'in ardından bir forvet daha almayı planlayan Monaco, Atletico Madrid'li Nikola Kalinic'e kancayı attı. Fransız basını, Sırp futbolcuyla masaya oturulduğunu yazdı.
DOKTORA TEŞEKKÜR MESAJI
BÖBREK taşı operasyonu sonrası taburcu olan Feghouli Twitter'dan mesaj yayınladı. Doktoruna teşekkür eden Cezayirli yıldız, "Daha iyi döneceğim" dedi.
ALANYA CİSSE İLE GÜLDÜ
ÜST sıraları hedefleyerek sezona başlayan iki takımın maçında Alanyaspor deplasmanda Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Konuk ekibe üç puanı 86'da Papiss Cisse'nin golü getirdi.
MERT ÇETİN: BÜYÜK BİR ONUR YAŞAYACAĞIM
G.BİRLİĞİ'NDEN Roma'ya transfer olan Yıldırım Mert Çetin, kırmızı-siyahlı kulübe veda mesajı yayımladı. Genç stoper, "Gençlerbirliği'nden yeni bir macera için ayrılıyorum. Roma'da hem kulübümü hem ülkemi temsil etmenin onurunu yaşayacağım" dedi.
EDİN DZEKO ROMA İLE OLAN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI
SERIE A takımlarından Roma, Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko'nun sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. Dzeko, "Son haftalarda kulüpten kalmama yönelik güçlü bir istek olduğunu hissettim. Roma benim evim. Burada bir kupa kazanmak için her şey var" dedi.
DURMISI'YI HALA UNUTAMADILAR
F.BAHÇE'NİN anlaşma sağladığı Arnavut asıllı Danimarkalı sol bek Rıza Durmisi'yi eski takımı R.Betis'in taraftarları hala unutamadı. Betisli taraftarlar, "Türkiye'ye gidiyor. Keşke biz alsaydık" yorumlarında bulundular.
EMRE: İLK MAÇLAR TEHLİKELİDİR!
FENERBAHÇE kaptanı Emre Belözoğlu ligde ilk haftanın her zaman sürprizlere gebe olduğu söyledi. Emre, "Gazişehir önemli takviyeler yaptı. Biz işi sıkı tutup ilk haftayı hasarsız geçmek istiyoruz. Moralimiz çok iyi" dedi.
KJAER MAÇ KADROSUNA ALINMADI!
F.BAHÇE'NİN kadrosuna katmak için çaba serfettiği Kjaer Sevilla'nın Espanyol ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı. Kjaer için sürpriz bir gelişmenin olabileceği ifade ediliyor.
ÖNCE SALONDA SONRA SAHADA
GAZİŞEHİR maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe dün salonda ve açık sahada 1.5 saat süren bir çalışma yaptı. Son çalışma bugün yapılacak.
SİVAS'TAN RET YANITI
BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman'ın Sivas Başkanı Mecnun Odyakmaz'la Emre Kılınç için bir görüşme yaptığı öğrenildi. 24 yaşındaki başarılı sol kanat için yapılan görüşmede önemli adımlar atılmasına rağmen olumlu sonuç çıkmadı. Sivas Başkanı Mecnun Odyakmaz da "Beşiktaş'ın teklifini kabul etmedik" dedi.
ORMAN'IN KANGAL AŞKI
FİKRET Orman, Sivas'ta Anadolu aslanı'' olarak adlandıran dünyaca ünlü Kangal köpeklerini sevdi. Orman, Meraküm Tepesi'ndeki İl Özel İdaresi İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'ni ziyaret etti.
SELÇUK İNAN'A BÜYÜK TEPKİ
DENİZLİ yenilgisi sonrası taraftarların en çok tepki gösteridiği isim kaptan Selçuk İnan oldu... Penaltı kaçıran ve kötü bir performans gösteren tecrübeli yıldızı adeta bombardımana tutan taraftarlar, Selçuk'u 90 dakika oynatan teknik heyete de ateş püskürdü.
MONACO'DA KALİNİC SESLERİ
BEN Yedder'in ardından bir forvet daha almayı planlayan Monaco, Atletico Madrid'li Nikola Kalinic'e kancayı attı. Fransız basını, Sırp futbolcuyla masaya oturulduğunu yazdı.
DOKTORA TEŞEKKÜR MESAJI
BÖBREK taşı operasyonu sonrası taburcu olan Feghouli Twitter'dan mesaj yayınladı. Doktoruna teşekkür eden Cezayirli yıldız, "Daha iyi döneceğim" dedi.
ALANYA CİSSE İLE GÜLDÜ
ÜST sıraları hedefleyerek sezona başlayan iki takımın maçında Alanyaspor deplasmanda Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Konuk ekibe üç puanı 86'da Papiss Cisse'nin golü getirdi.
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