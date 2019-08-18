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'da Konya maçında sahada

Falcao’nun yarın Monaco ile bağları koparması ve en geç çarşamba ’a gelmesi bekleniyor. Her şey yolunda giderse hafta sonu Konya önünde de sahada olacak.

Konya maçında sahada
İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın "Falcao yüzde 99 bitti" açıklamasının ardından Galatasaray'da tüm gözler Kolombiyalı golcüye çevrildi. Alınan bilgilere göre Falcao yarın Monaco ile bağlarını koparacak.

BÜTÜN AYARLAMALAR TAMAM
YILDIZ futbolcuya alacaklarına karşılık bonservisinin verilmesi bekleniyor. Falcao'nun en geç çarşamba günü İstanbul'a gelişi planlanıyor. Yönetim yolculuk için tüm ayarlamaları yaptı.

İMZA TÖRENİ STATTA OLACAK
EĞER her şey yolunda giderse perşembe günü TT Stadı'nda taraftara açık imza töreni düzenlenecek. Falcao eğer Fatih Terim şans verirse hafta sonu Konya önünde forma giyecek.



KADROYA ALINMADI!
FALCAO dün Metz maçının kadrosuna alınmadı. Monaco sakatlık nedeniyle böyle bir karar alındığını açıkladı. Fransız basını ise "Galatasaray'a transferi nedeniyle kadroya yok" dedi.

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