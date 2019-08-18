Başkan'ın "" açıklamasının ardından'da tüm gözlergolcüye çevrildi. Alınan bilgilere göreyarınile bağlarını koparacak.futbolcuya alacaklarına karşılık bonservisinin verilmesi bekleniyor.'nun en geç çarşamba günü'a gelişi planlanıyor. Yönetim yolculuk için tüm ayarlamaları yaptı.her şey yolunda giderse perşembe günü'nda taraftara açık imza töreni düzenlenecek.eğerşans verirse hafta sonuönünde forma giyecek.dünmaçının kadrosuna alınmadı.sakatlık nedeniyle böyle bir karar alındığını açıkladı.basını ise "" dedi.