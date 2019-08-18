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'de De Souza formülü

ve M’Vila transferlerinde sıkıntı yaşayan , 12.5 milyon Euro’ya sattığı ’i kiralamak için ile temasa geçti. 'ya kiralanma ihtimali bulunan Joseph için Fenerbahçeli kurmaylar erken davranıp eski yıldızını geri getirmenin hesaplarını yapıyor. Josef de Fener'e sıcak bakıyor

Fener'de Josef formülü
Ön libero mevkine takviye yapmak için yoğun bir çaba sarfeden hem Luiz Gustavo hem de M'Vila'da maliyeti istediği şekilde düşüremeyince son derece sürpriz bir hamle gerçekleştirdi. Fenerli kurmayların için 'li yetkililerle temasa geçtiği iddia ediliyor.

FENER GEÇ KALMAK İSTEMEDİ!
F.BAHÇE'NİN 12.5 milyon Euro'ya sattığı Josef için kiralama teklifinde bulunduğu belirtiliyor. takımlarından birine kiralanma ihtimali olan Josef için Fenerbahçe geç kalmak istemiyor.



GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ...
Bir ara Galatasaray'ın da gündemine gelen 30 yaşındaki Brezilyalı ön liberonun yeniden çubuklu formayı giymeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

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