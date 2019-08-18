Beşiktaş Sivasspor'a 3-0 yenilirken oynanan futbol hayal kırıklığı yaşattı. Kartal ilk resmi maçında sınıfta kalırken tel tel döküldü. Hücumda hiçbir varlık gösteremeyen ve organize ataklar geliştiremeyen Siyah-Beyazlılar 90 dakika içinde bir köşe atışı kullanamadı. Takımın planının olmadığı görülürken iyi sinyaller vermedi.
SAVUNMA HATA ÜSTÜNE HATA YAPTI
Kartal savunmada da büyük hatalar yaptı. Her Sivas atağı tehlike yaratırken Beşiktaş defansı evlere şenlik bir görüntü verdi. Beşiktaş 1. haftalar itibarıyla lig tarihindeki en ağın yenilgisini aldı. Oynanan futbol gelecek adına iyi sinyaller vermedi.
ABDULLAH AVCI: AYAĞA KALKMALIYIZ
Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz 3-0'lık yenilgiye rağmen takımın en iyisi olarak dikkat çekti. Karşılaşma sonrasında Teknik Direktör Abdullah Avcı ayağa kalkmak zorunda olduklarını söyleyerek, "Çabuk tespitler yaparak dönüş yapmalıyız. Cuma akşamı karakter koyan bir takım olacağız" dedi.
6 SEZONLUK SERİ BİTTİ
KARTAL Süper Lig'e 6 sezondur galibiyetle başlıyordu. Siyah-Beyazlı takımın bu geleneği dün sona erdi. Kartal, Sivas deplasmanında rakibine mağlup olurken 6 sezon sonra lige galibiyetle başlayamadı.
MAÇ ÖNCESİNDE AK'A PROTESTO
Beşiktaşlı taraftarlar maçtan önce Orhan Ak aleyhine tezahüratta bulundu. 2. golden sonra tepki gelince Başkan Fikret Orman onu locaya alarak koruma altına aldı.
RUİZ&BOYD İLK KEZ
KARTAL'IN yeni transferlerinden Ruiz ve Boyd ilk kez ilk onbirde şans bulan isimler oldu. Yine bu sezon takıma katılan Douglas ile Pedro Rebocho yedekler arasında yer aldı. Siyah-Beyazlı takımda ayrıca Ersin Destanoğlu, Umut Nayir, Oğuzhan Özyakup, Orkan Çınar, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Kartal Kayra ve Erdem Seçgin Sivas önünde yedek soyundu.
HOCAMIZIN SUÇU YOK
BEŞİKTAŞ'IN Portekizli yıldızı Quaresma lige kötü bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Tecrübeli oyuncu hafta boyunca yaptıkları çalışmaları sahaya yansıtamadıklarını vurgulayarak, "Başımızda büyük bir hoca var. Mağlubiyetin sebebi hoca değil futbolculardır. Antrenmanda hatalarımızı düzeltirsek maçlarda daha iyi bir performans ortaya koyabiliriz. Bundan sonra kafamızı kaldırıp önümüze bakacağız" dedi.
SAVUNMA HATA ÜSTÜNE HATA YAPTI
Kartal savunmada da büyük hatalar yaptı. Her Sivas atağı tehlike yaratırken Beşiktaş defansı evlere şenlik bir görüntü verdi. Beşiktaş 1. haftalar itibarıyla lig tarihindeki en ağın yenilgisini aldı. Oynanan futbol gelecek adına iyi sinyaller vermedi.
ABDULLAH AVCI: AYAĞA KALKMALIYIZ
Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz 3-0'lık yenilgiye rağmen takımın en iyisi olarak dikkat çekti. Karşılaşma sonrasında Teknik Direktör Abdullah Avcı ayağa kalkmak zorunda olduklarını söyleyerek, "Çabuk tespitler yaparak dönüş yapmalıyız. Cuma akşamı karakter koyan bir takım olacağız" dedi.
6 SEZONLUK SERİ BİTTİ
KARTAL Süper Lig'e 6 sezondur galibiyetle başlıyordu. Siyah-Beyazlı takımın bu geleneği dün sona erdi. Kartal, Sivas deplasmanında rakibine mağlup olurken 6 sezon sonra lige galibiyetle başlayamadı.
MAÇ ÖNCESİNDE AK'A PROTESTO
Beşiktaşlı taraftarlar maçtan önce Orhan Ak aleyhine tezahüratta bulundu. 2. golden sonra tepki gelince Başkan Fikret Orman onu locaya alarak koruma altına aldı.
RUİZ&BOYD İLK KEZ
KARTAL'IN yeni transferlerinden Ruiz ve Boyd ilk kez ilk onbirde şans bulan isimler oldu. Yine bu sezon takıma katılan Douglas ile Pedro Rebocho yedekler arasında yer aldı. Siyah-Beyazlı takımda ayrıca Ersin Destanoğlu, Umut Nayir, Oğuzhan Özyakup, Orkan Çınar, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Kartal Kayra ve Erdem Seçgin Sivas önünde yedek soyundu.
HOCAMIZIN SUÇU YOK
BEŞİKTAŞ'IN Portekizli yıldızı Quaresma lige kötü bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Tecrübeli oyuncu hafta boyunca yaptıkları çalışmaları sahaya yansıtamadıklarını vurgulayarak, "Başımızda büyük bir hoca var. Mağlubiyetin sebebi hoca değil futbolculardır. Antrenmanda hatalarımızı düzeltirsek maçlarda daha iyi bir performans ortaya koyabiliriz. Bundan sonra kafamızı kaldırıp önümüze bakacağız" dedi.
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