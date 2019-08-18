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Beşiktaş, Abdullah Avcı ile çıktığı ilk lig maçında DG Sivasspor’dan fark yedi

Mert Hakan, Yatabare ve Emre Kılınç’ın şık gollerine engel olamayan Siyah- Beyazlılar sezonun kalan haftaları için çok olumsuz sinyaller verdi. Tecrübeli hoca, Kırmızı-Beyazlılar ile daha önce Süper Lig'de oynadığı 6 maçtan da galibiyet çıkaramamıştı.

Ava giderken avlandı
Kartal'a büyük şok... Sezonun ilk maçına Sivasspor deplasmanında çıkan Beşiktaş rakibine 3-0 yenildi. Siyah- Beyazlılar böylece Abdullah Avcı yönetiminde 2019-20 sezonuna çok kötü bir başlangıç yapmış oldu. Karşılaşmada ilk tehlike 24. dakikada geldi.

​CANER TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARDI
YATABARE'nin kafa vuruşunu Caner çizgiden çıkardı. 39. dakikada Sivasspor öne geçti. Ziya'nın ortasında Mert Hakan ön direkte şık bir dokunuşla topu ağlara yolladı: 1-0.

YATABARE MÜKEMMEL VURDU
51. dakikada Ljajic'in sert şutunu Muammer yumrukladı. 54'te Yatabare süper bir golle skoru 2-0 yaptı. 68'de Mert Hakan'ın güzel vuruşunu Utku kornere çeldi.



EMRE DE UZAKTAN AVLADI
76. dakikada fark 3'e çıktı. Emre Kılınç ceza sahası dışından mükemmel vurdu: 3-0. 81. dakikada Utku, Mert Hakan'a gol izni vermedi. Kalan dakikalarda skor değişmedi: 3-0.



SİVAS'TA YİNE ŞOK YAŞADI!
BEŞİKTAŞ'ın başındaki ilk resmi maçına Sivasspor deplasmanında çıkan teknik direktör Abdullah Avcı kötü kaderini değiştiremedi. Tecrübeli hoca, Kırmızı-Beyazlılar ile daha önce Süper Lig'de oynadığı 6 maçtan da galibiyet çıkaramamıştı.

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