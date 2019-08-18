Beşiktaş, Abdullah Avcı ile çıktığı ilk lig maçında DG Sivasspor’dan fark yedi Mert Hakan, Yatabare ve Emre Kılınç’ın şık gollerine engel olamayan Siyah- Beyazlılar sezonun kalan haftaları için çok olumsuz sinyaller verdi. Tecrübeli hoca, Kırmızı-Beyazlılar ile daha önce Süper Lig'de oynadığı 6 maçtan da galibiyet çıkaramamıştı.

Kartal'a büyük şok... Sezonun ilk maçına Sivasspor deplasmanında çıkan Beşiktaş rakibine 3-0 yenildi. Siyah- Beyazlılar böylece Abdullah Avcı yönetiminde 2019-20 sezonuna çok kötü bir başlangıç yapmış oldu. Karşılaşmada ilk tehlike 24. dakikada geldi.



​CANER TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARDI

YATABARE'nin kafa vuruşunu Caner çizgiden çıkardı. 39. dakikada Sivasspor öne geçti. Ziya'nın ortasında Mert Hakan ön direkte şık bir dokunuşla topu ağlara yolladı: 1-0.



YATABARE MÜKEMMEL VURDU

51. dakikada Ljajic'in sert şutunu Muammer yumrukladı. 54'te Yatabare süper bir golle skoru 2-0 yaptı. 68'de Mert Hakan'ın güzel vuruşunu Utku kornere çeldi.







EMRE DE UZAKTAN AVLADI

76. dakikada fark 3'e çıktı. Emre Kılınç ceza sahası dışından mükemmel vurdu: 3-0. 81. dakikada Utku, Mert Hakan'a gol izni vermedi. Kalan dakikalarda skor değişmedi: 3-0.







SİVAS'TA YİNE ŞOK YAŞADI!

BEŞİKTAŞ'ın başındaki ilk resmi maçına Sivasspor deplasmanında çıkan teknik direktör Abdullah Avcı kötü kaderini değiştiremedi. Tecrübeli hoca, Kırmızı-Beyazlılar ile daha önce Süper Lig'de oynadığı 6 maçtan da galibiyet çıkaramamıştı. 'a büyük şok... Sezonun ilk maçınadeplasmanında çıkanrakibineyenildi. Siyah- Beyazlılar böyleceyönetimindesezonuna çok kötü bir başlangıç yapmış oldu. Karşılaşmada ilk tehlikegeldi.'nin kafa vuruşunuçizgiden çıkardı. 39. dakikadaöne geçti.'nın ortasındaön direkte şık bir dokunuşla topu ağlara yolladı:dakikada'in sert şutunuyumrukladı. 54'tesüper bir golle skoruyaptı. 68'de'ın güzel vuruşunukornere çeldi.dakikada fark 3'e çıktı.ceza sahası dışından mükemmel vurdu:. 81. dakikada'a gol izni vermedi. Kalan dakikalarda skor değişmedi:'ın başındaki ilk resmi maçınadeplasmanında çıkan teknik direktörkötü kaderini değiştiremedi. Tecrübeli hoca, Kırmızı-Beyazlılar ile daha önce'de oynadığı 6 maçtan da galibiyet çıkaramamıştı. TÜM MANŞETLER