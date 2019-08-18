Beşiktaş, Abdullah Avcı ile çıktığı ilk lig maçında DG Sivasspor’dan fark yedi

Kartal'a büyük şok... Sezonun ilk maçına Sivasspor deplasmanında çıkan Beşiktaş rakibine 3-0 yenildi. Siyah- Beyazlılar böylece Abdullah Avcı yönetiminde 2019-20 sezonuna çok kötü bir başlangıç yapmış oldu. Karşılaşmada ilk tehlike 24. dakikada geldi.
CANER TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARDI
YATABARE'nin kafa vuruşunu Caner çizgiden çıkardı. 39. dakikada Sivasspor öne geçti. Ziya'nın ortasında Mert Hakan ön direkte şık bir dokunuşla topu ağlara yolladı: 1-0.
YATABARE MÜKEMMEL VURDU
51. dakikada Ljajic'in sert şutunu Muammer yumrukladı. 54'te Yatabare süper bir golle skoru 2-0 yaptı. 68'de Mert Hakan'ın güzel vuruşunu Utku kornere çeldi.
EMRE DE UZAKTAN AVLADI
76. dakikada fark 3'e çıktı. Emre Kılınç ceza sahası dışından mükemmel vurdu: 3-0. 81. dakikada Utku, Mert Hakan'a gol izni vermedi. Kalan dakikalarda skor değişmedi: 3-0.
SİVAS'TA YİNE ŞOK YAŞADI!
BEŞİKTAŞ'ın başındaki ilk resmi maçına Sivasspor deplasmanında çıkan teknik direktör Abdullah Avcı kötü kaderini değiştiremedi. Tecrübeli hoca, Kırmızı-Beyazlılar ile daha önce Süper Lig'de oynadığı 6 maçtan da galibiyet çıkaramamıştı.
CANER TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARDI
YATABARE'nin kafa vuruşunu Caner çizgiden çıkardı. 39. dakikada Sivasspor öne geçti. Ziya'nın ortasında Mert Hakan ön direkte şık bir dokunuşla topu ağlara yolladı: 1-0.
YATABARE MÜKEMMEL VURDU
51. dakikada Ljajic'in sert şutunu Muammer yumrukladı. 54'te Yatabare süper bir golle skoru 2-0 yaptı. 68'de Mert Hakan'ın güzel vuruşunu Utku kornere çeldi.
EMRE DE UZAKTAN AVLADI
76. dakikada fark 3'e çıktı. Emre Kılınç ceza sahası dışından mükemmel vurdu: 3-0. 81. dakikada Utku, Mert Hakan'a gol izni vermedi. Kalan dakikalarda skor değişmedi: 3-0.
SİVAS'TA YİNE ŞOK YAŞADI!
BEŞİKTAŞ'ın başındaki ilk resmi maçına Sivasspor deplasmanında çıkan teknik direktör Abdullah Avcı kötü kaderini değiştiremedi. Tecrübeli hoca, Kırmızı-Beyazlılar ile daha önce Süper Lig'de oynadığı 6 maçtan da galibiyet çıkaramamıştı.
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