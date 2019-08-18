Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan zorlu karşılaşmanın 45+2. dakikasında korku dolu anlar yaşandı. Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd ile Sivasspor kalecisi Samassa çarpıştı. Tayler Boyd'un müdahalesi Samassa'nın karın bölgesine gelirken her iki oyuncu kafa kafaya çarpıştı. Yapılan 5 dakikalık müdahalenin ardından Samassa kalkarak en yakın çizgiden oyundan çıktı.
KORKULAN OLMADI
Samassa sağlık ekipleriyle kenara geldikten sonra başının döndüğünü gösteren bir el ifadesi yaptı ve ardından gözleri kapanarak yere yığıldı. O sırada 4 Eylül Stadı'nda çok büyük bir korku yaşandı. Sağlık ekibi ve takım arkadaşları Samassa'nın etrafında kümeleşirken oyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Malili kalecinin beyin tomografisi çekildi. Tomografi sonrası Samassa'nın önemli birşeyinin olmaması yüreklere su serpti.
Sivasspor kalecisi Samassa herkesi korkuttu. Yere yığılan başarılı kaleci hastaneye kaldırıldı. Tomografisi çekilen Samassa hafıza kaybı da yaşadı. Ancak tomografi sonrası korkulan olmadı.
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