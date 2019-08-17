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  • 17.08.2019 20:39
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 21:41

- | CANLI ANLATIM

'in ilk haftasında , Demir Grup deplasmanına konuk oluyor. Beşiktaş, yeni teknik direktörü ile ilk maçına çıkıyor. Demir Grup Sivasspor ev sahibi avantajını kullanıp ilk maçını kazanmak istiyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Sivasspor-Beşiktaş | CANLI ANLATIM

'in ilk haftasında , Demir Grup deplasmanına konuk oluyor. Beşiktaş, yeni teknik direktörü ile ilk maçına çıkıyor. Demir Grup Sivasspor ev sahibi avantajını kullanıp ilk maçını kazanmak istiyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

Utku, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Medel, Dorukhan, Ljajic, Boyd, Quaresma, Güven Yalçın

SİVASSPOR'UN İLK 11'İ

Samassa, Marcelo, Caner, Aaron, Ziya, Hakan, Mert Hakan, Isaac Cofie, Erdoğan, Emre Kılınç, Yatabare

KADRODAKİ EKSİKLER

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan ve antrenmana katılmayan Loris Karius, , , Enzo Roco ve Dorukhan Toköz, 17 Ağustos tarihli maçta forma giyemeyecek.

Geçen sezonun son maçında kırmızı kart gören de Sivas deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

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