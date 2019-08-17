Sivasspor-Beşiktaş | CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk oluyor. Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilk maçına çıkıyor. Demir Grup Sivasspor ev sahibi avantajını kullanıp ilk maçını kazanmak istiyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ
Utku, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Medel, Dorukhan, Ljajic, Boyd, Quaresma, Güven Yalçın
SİVASSPOR'UN İLK 11'İ
Samassa, Marcelo, Caner, Aaron, Ziya, Hakan, Mert Hakan, Isaac Cofie, Erdoğan, Emre Kılınç, Yatabare
KADRODAKİ EKSİKLER
Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan ve antrenmana katılmayan Loris Karius, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Enzo Roco ve Dorukhan Toköz, 17 Ağustos tarihli maçta forma giyemeyecek.
Geçen sezonun son maçında kırmızı kart gören Jeremain Lens de Sivas deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
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