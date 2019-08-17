TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonun perdesi dün akşam açıldı... Ligin yeni takımlarından Menemenspor deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yenerek sezona çok iyi başladı. İLK GOL TAŞKIN'DAN

Mücadelenin 36. dakikasında Taşkın Çalış'ın golüyle konuk takım öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. 90+1'de sahne alan Halil İbrahim skoru belirledi: 0-2.