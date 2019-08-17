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’u deplasmanda devirdi

1. Lig’in yeni takımı olan Ege ekibi, ’u deplasmanda devirdi...

Menemen süper başladı
TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonun perdesi dün akşam açıldı... Ligin yeni takımlarından Menemenspor deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yenerek sezona çok iyi başladı. İLK GOL TAŞKIN'DAN
Mücadelenin 36. dakikasında Taşkın Çalış'ın golüyle konuk takım öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. 90+1'de sahne alan Halil İbrahim skoru belirledi: 0-2.

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