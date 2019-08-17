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'ın kafilesi belli oldu! 6 isim kadroda yok...

dün ’a giderken sakatlıkları bulunan Burak, Karius, Atiba, Roco, cezalı Lens ve Amiens’le görüşen Mirin kadroya alınmadı.

6 isim kadroda yok

SEZONUN ilk maçına bugün Sivasspor deplasmanında gidecek olan Beşiktaş dün Sivas'a gitti... Teknik direktör Abdullah Avcı, 21 kişilik kadroya yeni transferler Rebocho ve Douglas'ı da alırken, sakatlıkları devam eden Karius, Atiba, Roco, Burak Yılmaz, kırmızı kart cezalısı Lens ve Amiens'le transfer görüşmesi yapan Isimat Mirin'i dahil etmedi. Genç oyuncular Erdem, Kartal ve Ersin de Sivas'a götürüldü.


DÜN 'a giden kafilesini havalimanında bir grup taraftar karşıladı.

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