TEKNIK direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda forvet transferi için arayışlarını dört koldan sürdüren Beşiktaş'ta rota bu kez de Belçika'ya döndü... Siyah- Beyazlılar, St. Truiden formasını giyen Yohan Boli'ye kanca attı. Yönetim, Avcı'nın onay verdiği Nijeryalı yıldız için girişimlere hemen başladı. Beşiktaş'ın 25 yaşındaki Boli'nin bonservisi için 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

GEÇEN SEZON 12 GOL, 5 ASİST!

ST. Truiden kulübünün Boli'nin sözleşmesi sezon sonunda biteceği için bu rakamı büyük oranda kabul edeceği belirtiliyor. Geçen sezon ligde 29 maçta 12 gol ve 5 asistlik performans gösteren Fildişili yıldız tüm dikkatleri üzerine çekti. 1.81 boyundaki Boli güçlü fiziği ve etkili gol vuruşları ile tanınıyor.