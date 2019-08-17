Bugünkü
Takvim

'ın hedefi

Golcü arayışlarını dört koldan sürdüren , ekibi St. Truiden’de forma giyen e’y kancayı attı. Siyah-Beyazlılar’ın genç yıldız için 2.5 milyon Euro’yu gözdenç ıkardığı ifade ediliyor.

Kartal'da son gözde Yohan Boli

TEKNIK direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda forvet transferi için arayışlarını dört koldan sürdüren Beşiktaş'ta rota bu kez de Belçika'ya döndü... Siyah- Beyazlılar, St. Truiden formasını giyen Yohan Boli'ye kanca attı. Yönetim, Avcı'nın onay verdiği Nijeryalı yıldız için girişimlere hemen başladı. 'ın 25 yaşındaki Boli'nin bonservisi için 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

GEÇEN SEZON 12 GOL, 5 ASİST!
ST. Truiden kulübünün Boli'nin sözleşmesi sezon sonunda biteceği için bu rakamı büyük oranda kabul edeceği belirtiliyor. Geçen sezon ligde 29 maçta 12 gol ve 5 asistlik performans gösteren Fildişili yıldız tüm dikkatleri üzerine çekti. 1.81 boyundaki Boli güçlü fiziği ve etkili gol vuruşları ile tanınıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş'ın hedefi Yohan Boli
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri