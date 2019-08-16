Yunus’a izin çıkmadı

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün takımda kalacak. Genç futbolcuya yurt dışından gelen teklifler olmasına rağmen yönetim Fatih Terim'in isteği üzerine bu oyuncuyu takımda tutma kararı aldı. Son olarak Belçika'dan teklif alan Yunus'un bu sezonda da G.Saray'da kalması kararlaştırıldı.
- Spor
- 16.08.2019
- Gazete
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