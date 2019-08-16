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Yunus’a izin çıkmadı

G.Saray Yönetimi Terim’in isteği üzerine Yunus’u takımda tutacak

Yunus’a izin çıkmadı
Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün takımda kalacak. Genç futbolcuya yurt dışından gelen teklifler olmasına rağmen yönetim Fatih Terim'in isteği üzerine bu oyuncuyu takımda tutma kararı aldı. Son olarak Belçika'dan teklif alan Yunus'un bu sezonda da G.Saray'da kalması kararlaştırıldı.

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