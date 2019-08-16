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: Pes etmeyen bir takımız

bu turu geçtikleri için çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Pes etmeyen bir ekibiz. Korkumuz yok” dedi.

Pes etmeyen bir takımız
Trabzonspor Teknik Direktörü Sparta Prag önünde sergiledikleri mücadeleden memnun kaldığını söyledi. Tecrübeli hoca her maçın zorlu olduğunu söyleyerek, "Tur atlamak güzel ama kazanarak atlamak daha da güzel. Bizim en büyük silahımız takım olma yolunda aldığımız mesafe. Hangi oyuncuyla oynarsak oynayalım sonuna kadar mücadele ediyoruz. Asla pes etmeyen bir takımız ve kimseden korkumuz yok. AEK maçına en hazır kadromuzla çıkacağız" dedi.

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