Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman Sparta Prag önünde sergiledikleri mücadeleden memnun kaldığını söyledi. Tecrübeli hoca her maçın zorlu olduğunu söyleyerek, "Tur atlamak güzel ama kazanarak atlamak daha da güzel. Bizim en büyük silahımız takım olma yolunda aldığımız mesafe. Hangi oyuncuyla oynarsak oynayalım sonuna kadar mücadele ediyoruz. Asla pes etmeyen bir takımız ve kimseden korkumuz yok. AEK maçına en hazır kadromuzla çıkacağız" dedi.
- Spor
- 16.08.2019
- Gazete
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