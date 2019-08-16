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’nın gözü ’da

basını, ’nın ’yı listesine aldığı ve her an teklifin olabileceğini yazdı.

Roma’nın gözü Vida’da
Dejan ​Lovren ve Daniele Rugani transferlerine alternatif arayan Roma, stoper ihtiyacı için Beşiktaş'ın stoperi Vida'yı alternatif olarak belirledi. Sporx.com'un servis ettiği habere göre basını Vida için Beşiktaş'ın kapısını çalabilir. Bonservis rakamı için ise yorum yapılmadı.

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