Roma’nın gözü Vida’da

Dejan Lovren ve Daniele Rugani transferlerine alternatif arayan Roma, stoper ihtiyacı için Beşiktaş'ın stoperi Vida'yı alternatif olarak belirledi. Sporx.com'un servis ettiği habere göre İtalyan basını Vida için Beşiktaş'ın kapısını çalabilir. Bonservis rakamı için ise yorum yapılmadı.
- Spor
- 16.08.2019
- Gazete
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