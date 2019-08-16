Ozan Tufan vazgeçilmez!

Ozan Tufan, Ersun Yanal ile yeni bir role büründü. Ozan Tufan hazırlık maçlarında dripling ile bir an evvel topu rakip alana taşıma gayreti, kaptırılan topa ani reaksiyon, en önemlisi rakip geriden oyun kurarken sürpriz baskıyı başlatan ve takım presini ileri taşıyan isim olarak dikkat çekti. Yanal, oyunun her iki alanında da özel görevler verdiği Ozan'ı daha fit duruma getirmek için ektra çalışmalar da yaptırıyor.
- Spor
- 16.08.2019
- Gazete
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