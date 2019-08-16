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  • 16.08.2019 16:35
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 16:35

Ligin ilk maçı maçı ne zaman, saat kaçta? ?

Süper Lig'in açılış maçında ligin son şampiyonu , ligin yeni ekibi 'a konuk olacak. Yeni sezonun ilk karşılaşmasından önce futbolseverler , saat kaçta başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Denizlispor Galatasaray maçı hangi yayınlanacak? İşte Denizlispor Galatasaray maçı hakkında bilgiler...

Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Sarı-kırmızılılar ve ligin yeni ekibi Denizlispor Süper Lig'in 1. haftası açılış mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Son şampiyon Galatasaray yeni sezona moralli başlamak için kazanmak istiyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, GS Denizli maçı hangi kanalda?

DENİZLİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Süper Lig'de haftanın açılış maçında Yukatel Denizlispor ile mücadele edecek. ​Cuma günü Denizli Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

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