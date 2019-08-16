Sarı-kırmızılılar ve ligin yeni ekibi Denizlispor Süper Lig'in 1. haftası açılış mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Son şampiyon Galatasaray yeni sezona moralli başlamak için kazanmak istiyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, GS Denizli maçı hangi kanalda?

DENİZLİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Süper Lig'de haftanın açılış maçında Yukatel Denizlispor ile mücadele edecek. ​Cuma günü Denizli Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.