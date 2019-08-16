Bugünkü
Takvim

Forvete Bony sürprizi

’ın listesindeki isimlerden birisi olan “, Menajerim ve ’den teklifleri değerlendiriyor” dedi. Şartlar uyarsa Bony Siyah-Beyazlı formayı giyebilir.

Forvete Bony sürprizi
Kadrosunu bir sol bek, bir sağ bek, bir stoper ve bir de kanat oyuncu alarak güçlendiren siyah-beyazlılar, santrfor arayışlarına ağırlık verdi. Birçok aday ile temasa geçen yönetimin listesindeki isimlerden biri olan Wilfried Bony'den gelen açıklama ise 'ın rotasını yeniden Fildişi Sahilli oyuncuya çevirdi. 30 yaşındaki oyuncunun menajerinin ardından kendisi de 'den bazı kulüplerle görüştüğünü söyledi. BBC'ye yaptığı açıklamada, "Menajerim ve Türkiye'de bazı kulüplerle konuşuyor. En iyi teklifi bekliyoruz" dedi

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriForvete Bony sürprizi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri