Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off'a kaldı... Bordo-Mavili takım 3.eleme turu rövanş maçında ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Çekya ekibi Sparta Prag'ı 2-1 mağlup ederek turu geçti. Maçın 1. dakikasında Ekuban gole yaklaşmasına rağmen Nita gole izin vermedi.
TRABZON GOLÜ ERKEN BULDU
Maçın 11. dakikasında Trabzonspor rakibi önünde 1-0'lık üstünlük sağladı. Ceza sahasına gelen ortada Sörloth mükemmel bir kafa vuruşuyla Bordo- Mavili takımı 1-0 öne geçirdi.
SAVUNMADA HATA YAPMADIK
Karşılaşmanın 23. dakikasında Abdülkadir önemli bir fırsat kaçırdı. 45'te Kanga'nın köşe vuruşunda Plavsic'in şutunda top dışarı çıktı. Devreyi Trabzon önde bitirdi.
HLOZEK DENGEYİ GETİRDİ
Maçın 55. dakikasında Kanga'nın vuruşunda top dışarı gitti 78'de Hlozek skoru 1-1 yaptı. 90+7'de Nwakaeme penaltı kaçırdı. 90+8'de Novak topu ağlara yollayarak skoru ilan etti: 2-1.
İLK ONBİRDE 1 DEĞİŞİKLİK YAPILDI
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ilk oynanan maçtan farklı olarak ilk 11'te tek değişiklik yaptı. İlk maçta forma giyen Obi Mikel kulübeye çekilirken bu oyuncunun yerine Sörloth ilk 11'de oynadı.
ALBAYRAK'TAN TEBRİK
Maçı izleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşılaşma sonrasında soyunma odasına inerek Bordo-Mavili futbolcuları ve teknik kadroyu tebrik etti.
TRABZON GOLÜ ERKEN BULDU
Maçın 11. dakikasında Trabzonspor rakibi önünde 1-0'lık üstünlük sağladı. Ceza sahasına gelen ortada Sörloth mükemmel bir kafa vuruşuyla Bordo- Mavili takımı 1-0 öne geçirdi.
SAVUNMADA HATA YAPMADIK
Karşılaşmanın 23. dakikasında Abdülkadir önemli bir fırsat kaçırdı. 45'te Kanga'nın köşe vuruşunda Plavsic'in şutunda top dışarı çıktı. Devreyi Trabzon önde bitirdi.
HLOZEK DENGEYİ GETİRDİ
Maçın 55. dakikasında Kanga'nın vuruşunda top dışarı gitti 78'de Hlozek skoru 1-1 yaptı. 90+7'de Nwakaeme penaltı kaçırdı. 90+8'de Novak topu ağlara yollayarak skoru ilan etti: 2-1.
İLK ONBİRDE 1 DEĞİŞİKLİK YAPILDI
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ilk oynanan maçtan farklı olarak ilk 11'te tek değişiklik yaptı. İlk maçta forma giyen Obi Mikel kulübeye çekilirken bu oyuncunun yerine Sörloth ilk 11'de oynadı.
ALBAYRAK'TAN TEBRİK
Maçı izleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşılaşma sonrasında soyunma odasına inerek Bordo-Mavili futbolcuları ve teknik kadroyu tebrik etti.
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