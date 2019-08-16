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  • 16.08.2019 19:24
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 21:40

Denizlispor - maçı | CANLI

'de Trabzonspor'un "Dozer" lakaplı efsane futbolcusu Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 sezonu, bugün - maçıyla başladı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Denizlispor - Galatasaray | CANLI

'ın şampiyonluğuyla 26 Mayıs 2019'da tamamlanan 2018-2019 sezonunun ardından ara verilen 'de, 62. sezonun perdesi Denizli'de -Galatasaray maçıyla açıldı. Karşılaşmada şu an ikinci yarı oynanıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Selçuk İnan, Seri, Jimmy Durmaz, Belhanda, Babel, Diagne.

Denizlispor: Adam, Lopes, Oğuz, Sapunaru, Bergdich, Zeki, Murawski, Aissati, Recep, Barrow, Rodallega.

Türkiye'nin 12 ilinden 18 takım, 276 gün sürecek toplam 306 maçlık sezonda, yeni transferlerle güçlendirdikleri kadrolarıyla belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak.

Süper Lig'de geçen sezon küme düşen Bursaspor, Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yerini bu sezon Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği ve Gazişehir Gaziantep yer aldı.

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