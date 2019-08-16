Galatasaray'ın şampiyonluğuyla 26 Mayıs 2019'da tamamlanan 2018-2019 sezonunun ardından ara verilen Süper Lig'de, 62. sezonun perdesi Denizli'de Yukatel Denizlispor-Galatasaray maçıyla açıldı. Karşılaşmada şu an ikinci yarı oynanıyor.





İLK 11'LER



Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Selçuk İnan, Seri, Jimmy Durmaz, Belhanda, Babel, Diagne.

Denizlispor: Adam, Lopes, Oğuz, Sapunaru, Bergdich, Zeki, Murawski, Aissati, Recep, Barrow, Rodallega.

Türkiye'nin 12 ilinden 18 takım, 276 gün sürecek toplam 306 maçlık sezonda, yeni transferlerle güçlendirdikleri kadrolarıyla belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak.





Süper Lig'de geçen sezon küme düşen Bursaspor, Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yerini bu sezon Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği ve Gazişehir Gaziantep yer aldı.